A queda do MP para a política

Mesmo com todas as derrotas, o Ministério Público não perde a sua queda para se meter na política, quando não é preciso ou não há razão.

E não se esquece de alardear os seus casos, como verdadeiras condenações. Foi o que aconteceu mais uma vez com os colégios do GPS, porque aparentemente metiam política. E com todos os casos que perde, mais o dinheiro dos contribuintes e meios que empenha, não será tempo de ver se serão sempre as mesmas pessoas do MP que têm, esta queda?

Até deu a um magistrado que não é do MP, agora, com um elemento da extrema-direita, aparentemente perigoso.