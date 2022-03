Socialistas podem garantir eleição dos dois deputados pelo círculo da Europa

O PS poderá eleger os dois deputados que faltam para completar os 230 do plenário da Assembleia da República, apurou o i junto de membros do escrutínio eleitoral. Na operação de apuramento e contagem dos votos do círculo da Europa, a decorrer na FIL, em Lisboa, até ao fim do dia de hoje, os socialistas tinham mais do dobro dos votos dos sociais-democratas ao fim do primeiro dia de contagem.

Até terça-feira, a administração eleitoral tinha recebido 107.553 cartas com boletins de voto dos eleitores recenseados no círculo da Europa. Este número foi confirmado ao i pelo gabinete da ministra da Administração Interna. O i tentou saber junto da Comissão Nacional de Eleições (CNE) quantos votos por via postal já tinham sido contados até terça-feira, que remeteu uma resposta para o final do dia de hoje, prazo limite para que as cartas com os boletins de voto possam chegar a Portugal.

Dos 400 eleitores inscritos para votar presencialmente, 152 votaram nos dias 12 e 13 deste mês, em 34 embaixadas e postos consulares. Relativamente a janeiro, quando foram contabilizados 116 votos, verificou-se uma maior participação no formato presencial.

Dos cerca de 926 mil eleitores recenceados no círculo da emigração da Europa, na primeira votação foram contados 193 mil votos, o equivalente a uma participação de quase 21% – um valor recorde.

O gabinete da ministra Francisca Van Dunem adiantou ainda que até ao passado dia 16 de março, quando a governante esteve no Parlamento a prestar esclarecimentos sobre o processo eleitoral, tinham sido recebidas 117.521 cartas, sendo que destas 52.884 eram cartas que não tinham sido entregues aos eleitores e, portanto, foram devolvidas. Ou seja, apenas 64.637 eram cartas de resposta de voto.

Nesse dia, a ministra reconheceu que nesta repetição do ato eleitoral haverá “seguramente muito menos pessoas a votar”, relativamente a janeiro.