Encontrada uma das caixas negras do avião que caiu na China

Avião despenhou-se com 132 pessoas a bordo numa área montanhosa no sul da China.





As autoridades chinesas informaram, esta quarta-feira, que encontraram uma das duas caixas negras do avião que se despenhou na segunda-feira numa área montanhosa no sul da China, segundo a agência de notícias Xinhua.

A caixa negra do avião foi encontrada em estado gravemente danificado, segundo a mesma agência, citada pela bloomberg.



O diretor da divisão de investigação de acidentes da Autoridade da Aviação Civil da China, confirmou que o equipamento está "completamente danificado", não sendo ainda possível adiantar se se trata do gravador de dados de voo ou do de voz do cockpit.

Recorde-se que o Boeing 737-800 da companhia aérea China Eastern Airlines, com 132 pessoas a bordo e até ao momento não foram encontrados quaisquer sobreviventes.