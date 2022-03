Anne Hathaway deixa Kelly Clarkson no chão depois de cantar Since U Been Gone

Os dotes musicais de Anne Hathaway já não são uma surpresa para ninguém, no entanto a atriz que brilhou no filme "Os Miseráveis" não deixa de impressionar os fãs com a sua voz.

A atriz foi convidada para o programa da cantora Kelly Clarkson e participou numa batalha musical com a apresentadora.

Ao ouvir apenas a batida do grande êxito de Kelly Clarkson - Since U Been Gone -, a atriz começou a cantar primeiro do que a própria "dona" da música. Kelly acabou por se deitar no chão, em cima de uma plataforma, surpreendida com a capacidade de Hathaway.

A energia Rachel Berry de Glee que a Anne Hathaway transmite nesse vídeo!



Hahahahahahaahahaha 🗣🗣🗣🗣 pic.twitter.com/oe3kpJs7fQ — Miguel (@mpmorales) March 22, 2022