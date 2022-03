Tom Hanks surpreende noiva e madrinhas ao pedir para aparecer nas fotografias do casamento

Tom Hanks surpreendeu uma noiva e as suas madrinhas, ao interromper a sessão fotográfica no dia do casamento, pedindo se podia também tirar uma fotografia com ela.

Segundo contou Grace Gwaltney a um canal televisivo norte-americano, no momento em que se preparavam para partir para a cerimónia, o ator, de 65 anos, aproximou-se e perguntou-lhe se podia tirar uma fotografia consigo. "Eu imediatamente congelei e fiquei a olhar à volta, sem saber o que fazer", explicou, ao admitir que quando Tom Hanks começou a falar consigo, pensou imediatamente no filme "Toy Story".

Todos ficaram em choque. "As madrinhas saíram da limusina e ele posou com elas e felicitou toda a gente, e depois, tão depressa como apareceu, desapareceu. Foi tão doce e divertido", disse a fotógrafa do casamento.

No entanto, nesta história ainda há mais um pormenor que faz a diferença. Seja destino ou não, Grace e a sua irmã tinham falado sobre Tom Hanks antes de o conhecerem, pois o ator está a gravar o filme "A Man Called Otto" em Pittsburgh, local onde Grace escolheu para o seu casamento.

"Eu e a minha irmã estávamos a falar sobre o quanto adoramos o livro pelo qual ele está a gravar, por isso foi como se fosse um círculo completo", afirmou.