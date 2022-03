Conheça aqui a estrutura orgânica do novo Governo

Haverá menos 20% de governantes do que no Executivo anterior.





O secretário-geral do PS, António Costa, já informou o Presidente da República da estrutura orgânica daquele que será XXIII Governo Constitucional. Um executivo mais ‘magro’, que contará com 17 ministros e 38 secretários de Estado, menos 20% de governantes do que no Executivo anterior.

Já o nome dos titulares de cada pasta só deverá ser conhecido logo à noite, quando a lista for entregue a Marcelo Rebelo de Sousa.

O novo Governo, cuja tomada de posse deverá acontecer na próxima semana, será composto, principalmente, como o Nascer do SOL noticiou anteriormente, por alguns pesos pesados do PS, como Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro e Duarte Cordeiro.

