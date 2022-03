Habitação. Preços das casas aumentaram 9,4% em 2021

O preço das casas em Portugal continua a subir e mostrou um crescimento de 9,4% no ano passado, mais 0,6 pontos percentuais (p.p.) que a registada em 2020. Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que diz ainda que a subida dos preços foi mais intensa nas habitações existentes (9,6%) do que nas habitações novas (8,7%).

Os números mostram que, no ano passado, foram transacionadas 165682 habitações, um valor que representa um crescimento de 20,5% face ao ano anterior 2020.

Neste período, o valor das transações totalizou 28,1 mil milhões de euros, o que representa um crescimento de 31,1% comparativamente a 2020.

Diz ainda o gabinete de estatísitica que as habitações existentes contaram com um aumento de 22,1% e 34,2%, respetivamente, no número e no valor das transações. No que diz respeito às habitações novas, observou-se um aumento de 12,9% no número de transações e de 21,7% no valor.

Feitas as contas, as transações de habitações cujo comprador pertencia ao setor institucional das famílias, representaram 85,6% e 85,7%, respetivamente, em número e valor total das transações registadas.

O INE avança também que entre 2019 e 2021, o valor das vendas de habitações cujo comprador apresentava o território nacional como domicílio fiscal atingiu 64,8 mil milhões de euros (89,8% do total). A União Europeia e os restantes países, enquanto domicílios fiscais dos compradores, registaram montantes semelhantes, 3,8 mil milhões de euros e 3,5 mil milhões de euros, pela mesma ordem.

E o quarto trimestre? Mas, feitas as contas apenas ao último trimestre do ano, o preço das casas disparou 11,6%, 0,1 p.p. acima do observado no trimestre anterior. Neste período, os preços das habitações existentes cresceram a um ritmo superior ao das habitações novas: 11,9% e 10,6%, respetivamente.

Nesses últimos três meses do ano, foram realizadas 45885 transações, o que representa um crescimento homólogo de 17,2% e um aumento, face ao trimestre anterior, de 5,6%. Por valores, as transações totalizaram 8,2 mil milhões de euros, mais 34,9% face a idêntico período de 2020.