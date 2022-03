Marcelo irritado por ter conhecido novo Governo pelos Media? "Dispensa-se uma audiência"

O chefe do Estado afirmou que se a informação difundida pela comunicação social for confirmada por Costa, "dispensa-se uma audiência" entre os dois líderes.





O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, admitiu que ficou a conhecer a lista dos próximos ministros do Governo liderado por António Costa pela comunicação social, afirmando que poderá até dispensar uma audiência com o primeiro-ministro.

“Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social”, disse Marcelo, à saída do Palácio de Belém, em declarações à SIC, numa altura em que se preparava para se dirigir para o Pátio da Galé para o início das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

O chefe do Estado afirmou ainda que se a informação difundida pela comunicação social for confirmada por Costa, "dispensa-se uma audiência" entre os dois líderes para a apresentação dos nomes, algo que facilitará a agenda do Presidente.

“Disseram-me que já saiu uma lista na comunicação social, não vi a que saiu na televisão. No caso de ser correta até facilita a minha vida porque mais rapidamente estou à vontade, a sessão [das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril] vai ser longa e depois temos um concerto… se for correta, a lista está feita, está feita”, notou, com talvez algum sarcasmo, frisando que é António Costa que "escolhe a orgânica que entende que é mais adequada", tendo em conta o "período que vivemos, nos fundos europeus e na necessidade de concentração de poderes quanto à transição energética e digital”.

A audiência entre os dois líderes poderá ter sido cancelada. Segundo o mesmo canal televisivo, o encontro marcado para as 20h de hoje foi anulado, no entanto, nenhuma das partes ainda confirmou este cancelamento.