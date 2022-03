Beyoncé e Billie Eilish vão atuar nos Óscares

Beyoncé irá apresentar a música "Be Alive" de "King Richard", enquanto Billie Eilish, juntamente com o seu irmão e co-produtor, Finneas O'Connell, vão apresentar o tema "No Time To Die", que aparece na saga James Bond com o mesmo nome.





As estrelas Beyoncé e Billie Eilish vão atuar no próximo domingo na cerimónia dos Óscares, revelou na terça-feira a Academia de Cinema dos Estados Unidos da América (EUA).

Assim, Beyoncé irá apresentar a música "Be Alive" de "King Richard", enquanto Billie Eilish, juntamente com o seu irmão e co-produtor, Finneas O'Connell, vão apresentar o tema "No Time To Die", que aparece na saga James Bond com o mesmo nome.

Mas não são os únicos artistas a atuar na 94ª edição dos Óscares.Também Sebastián Yatra irá interpretar "Dos Oruguitas", a música nomeada do filme de animação "Encanto", escrita por Lin-Manuel Miranda; Reba McEntire irá cantar "Somehow You Do", de Diane Warren, do filme "Four Good Days". Já Van Morrison, que compôs e canta a música também nomeada "Down to Joy", do filme "Belfast", irá falhar a cerimónia, devido à sua digressão.

Note-se que os prémios norte-americanos de cinema decorrerão a 27 de março, em Los Angeles, Califórnia, regressando a Hollywood e ao tradicional Dolby Theatre. No ano passado, a cerimónia dos Óscares foi vista por 9,8 milhões de espetadores por todo o mundo.

E numa tentativa para melhorar as audiências, a Academia de Cinema dos Estados Unidos anunciou no mês de fevereiro que, este ano, oito prémios dos Óscares serão revelados antes do início do programa, diminuindo assim o tempo da gala de entrega de prémios.

Numa carta enviada aos membros da academia, o presidente, David Rubin, explicou que a transmissão televisiva dos Óscares só irá acontecer uma hora depois do início da cerimónia, para que a organização edite e reduza a duração de entrega dos galardões em oito das 23 categorias, momento que costuma demorar algum tempo.

As categorias em causa são Montagem, Direção de Arte, Som, Caracterização, Banda Sonora Original, Melhor Curta-Metragem, Curta-Metragem de Animação e Documentário em Curta-Metragem.