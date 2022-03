Costa já entregou lista a Marcelo e diz que "é natural" que o Presidente tenha ficado irritado por saber pela imprensa

O próprio primeiro-ministro disse que já tinha entregue a lista dos elementos do próximo Governo, minutos depois de sair da sessão solene sobre as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.





Já não vai haver encontro entre o primeiro-ministro e o Presidente da República em Belém. António Costa já entregou a lista dos elementos do próximo Governo, anunciou o próprio, minutos depois de sair da sessão solene sobre as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Costa comentou as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, que admitiu ter conhecido a lista dos ministros através da comunicação social, dizendo que "é natural" que se sentisse irritado por ter ficado a saber dos nomes pela imprensa e não pela voz do líder do Governo socialista.

“Pelos vistos, fiquei a saber pela comunicação social”, disse Marcelo, à saída do Palácio de Belém, em declarações à SIC, numa altura em que se preparava para se dirigir para o Pátio da Galé para o início das comemorações.

O chefe do Estado afirmou ainda que se a informação difundida pela comunicação social for confirmada por Costa, "dispensa-se uma audiência" entre os dois líderes para a apresentação dos nomes, algo que facilitará a agenda do Presidente.