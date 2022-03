Conhecida a lista oficial dos ministros. Pedro Adão e Silva é a grande surpresa das escolhas de Costa

Já foi publicada a lista dos ministros que integram o XXIII Governo Constituicional, no site da Presidência da República, onde indica que o Presidente da República "deu o seu assentimento à proposta, que será oportunamente complementada com os Secretários de Estado".

De todos os nomes apresentados e já lançados pela comunicação social, Pedro Adão e Silva é a grande surpresa da lista, ao ser chamado para o cargo de ministro da Cultura. Recorde-se que o sociólogo e comentador político foi o escolhido de Costa para comissário das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

"​A nomeação e posse do XXIII Governo Constitucional está prevista para a próxima semana, em data a confirmar depois da publicação do mapa oficial das eleições e da primeira reunião da Assembleia da República", adiantou ainda a nota da Presidência.

Em comparação com o anterior Governo, Costa escolheu mais mulheres para presidir cargos e eliminou três ministérios: o do Mar, o da Modernização do Estado e o da Administração Pública e do Planeamento, no entanto, decidiu criar a ministra Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, pasta que está nas mãos da então líder parlamentar do PS.

E tal como o Nascer do Sol tinha vindo a avançar, Costa atribuiu aos 'seis ases' socialistas cargos importantes neste Executivo, sendo eles Mariana Vieira da Silva, Fernando Medina, Pedro Nuno Santos, Ana Catarina Mendes, José Luís Carneiro e Duarte Cordeiro.

Note-se que o novo Governo terá 17 ministros e 38 secretários de Estado.

Veja aqui a lista completa do Governo:

Primeiro-Ministro: António Costa

Ministra da Presidência: Mariana Vieira da Silva

Ministro dos Negócios Estrangeiros: João Gomes Cravinho

Ministra da Defesa Nacional: Helena Carreiras

Ministro da Administração Interna: José Luís Pereira Carneiro

Ministra da Justiça: Catarina Teresa Rola Sarmento e Castro

Ministro das Finanças: Fernando Medina

Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares: Ana Catarina Mendes

Ministro da Economia e do Mar: António José da Costa Silva

Ministro da Cultura: Pedro Adão e Silva

Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior: Elvira Fortunato

Ministro da Educação: João Miguel Marques da Costa

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social: Ana Mendes Godinh

Ministra da Saúde: Marta Temido

Ministro do Ambiente e da Ação Climática: José Duarte Cordeiro

Ministro das Infraestruturas e da Habitação: Pedro Nuno de Oliveira Santos

Ministra da Coesão Territorial: Ana Maria Pereira Abrunhosa Trigueiros de Aragão

Ministra da Agricultura e da Alimentação: Maria do Céu de Oliveira Antunes