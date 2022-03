Pedro Adão e Silva irá deixar cargo nas comemorações do 25 de Abril

Comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril vai continuar em funções até à posse do Governo, no próximo dia 30 de março.





Pedro Adão e Silva, atualmente comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, vai ser o novo ministro da Cultura e irá, por isso, deixar o cargo.

No final da abertura solene das comemorações do 50.º aniversário do 25 de Abril, esta quarta-feira, Pedro Adão e Silva adiantou à agência Lusa que deixará o cargo de comissário executivo, continuando em funções até à posse do Governo, no próximo dia 30 de março.

Note-se que António Costa propôs esta quarta-feira os nomes dos ministros do novo Governo.