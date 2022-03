A vitória dos afetos

Nos dias que correm, em que o pior do ser humano se encontra na ordem do dia, e irrompe nos nossos lares em forma de notícia, nada nos traz maior aconchego do que um abraço e um sorriso dos nossos. Nada poderá ser mais belo, intenso e reconfortante do que demonstrar aos que cuidamos o quanto eles são importantes para nós.





Por Nuno Cerejeira Namora

Sócio da Cerejeira Namora, Marinho Falcão & Associados e Advogado Especialista em Direito do Trabalho

Entre pandemias e guerras, cada vez mais precisamos e valorizamos os beijos, os abraços, os afetos.

Nos dias que correm, em que o pior do ser humano se encontra na ordem do dia, e irrompe nos nossos lares em forma de notícia, nada nos traz maior aconchego do que um abraço e um sorriso dos nossos. Nada poderá ser mais belo, intenso e reconfortante do que demonstrar aos que cuidamos o quanto eles são importantes para nós.

Ao ler um novel acórdão proferido num processo que patrocino, dei por mim a pensar que pouco existirá de mais valioso que esta liberdade que tenho de poder demonstrar os meus filhos, familiares e amigos os afetos, nomeadamente, com a minha família, e de esta os poder receber. E isto nas suas formas mais simples ou mais complexas. Ter a possibilidade de o concretizar, porque estamos lado a lado, é das maiores bênçãos que se pode ter.

Mas, por vezes, somos confrontados com realidades que nos fazem aperceber que nem sempre assim o é. Há quem, em certas situações, não o pode fazer e (pior), quem fica impedido de o receber. Vem isto a propósito de um processo agora findo, no qual a Mãe de uma criança, contra várias decisões judiciais, durante mais de dois anos, impediu o Pai de conviver com o filho comum.

O Tribunal da Relação de Guimarães terminou com a contenta ao proferir acórdão no dia 4 de fevereiro de 2022, o qual considera que: «Configura uma situação de perigo legitimadora da intervenção estadual, […] a atuação da progenitora que, constantemente, impede o convívio do menor com o seu progenitor.» Corajosamente, o Tribunal colocou termos a uma situação humanamente aviltante: um dos progenitores, separado do outro, havia impedido, sem qualquer justificação, que o outro estivesse com a criança como ordenado pelo Tribunal, quer para conviver e pernoitar, quer para passar férias com este.

No que se refere a situações em que a criança se encontra em perigo, e necessita, assim, que exista uma ação efetiva do sistema judicial para que que aquele seja removido, a Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo enuncia diversas situações configuradoras da su a existência, como por exemplo, quando aquela ‘Sofre maus tratos físicos ou psíquicos’, ou quando a mesma ‘Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional’.

Mas o que me parece ser de realçar, é que a decisão em causa constitui, como poucas, uma clara evolução no sentido em que se considera que a privação de afetos da criança quanto a um dos progenitores constitui, de facto, um perigo para esta. Muito se tem escrito sobre o bem estar da criança filha de Pais separados, e a presente decisão é, de certa forma, a aclamação e o acolher do (praticamente) unânime sentido de tais escritos que consideram que o bem estar daquela se atinge com um convívio efetivo e paritário com ambos os Pais, tal como que, se assim não ocorrer, isso pode causar graves danos psicológicos e emocionais na mesma.

Aliás, o reconhecer a existência destas situações e consequências pelos tribunais superiores mais não constitui que uma evolução civilizacional, na qual a Lei e a sua aplicação se adapta às exigências que a sociedade e as alterações que nela vão ocorrendo lhe impõem.

Importa ainda referir que toda e qualquer decisão que afete uma criança/jovem, deverá ter sempre em conta o (’superior’) ‘interesse do menor’, o que constitui um conceito vago e indeterminado, que deve ser analisado de forma interdisciplinar, casuística e conforme o momento temporal vigente. Muito poderia ser dito quanto a critérios de definição do conceito indeterminado de ‘superior interesse do menor’, mas parece-me que há algo que podemos determinar e tomar como certo: é a necessidade de amor e afeto que a criança necessita ao logo do seu crescimento. É o ‘cuidado’ efetivo que esta precisa e a vontade de cuidar e demonstrar que quer cuidar que qualquer progenitor, (seja ele Pai ou Mãe), deve demonstrar. E isso, não há nenhuma indeterminação de qualquer conceito que o possa esconder ou disfarçar, nem a Justiça, que deve ser ‘cega’, pode deixar de ver.

Nas palavras de um dos maiores pensadores humanistas do século XX, Benigno Morilla: «Quem ignora um sentimento de amor, carinho, afeto, rejeita um verdadeiro tesouro que é a felicidade.» A Justiça não se agradece. Mas sentenças como esta fortalecem a minha fé na Justiça e no humanismos dos magistrados. Bem hajam.