A condição humana em tempos de guerra

Quando Eugénio Trias (1942-2013) no seu pequeno livro Ética y Condición Humana, publicado em 2003, nos fala sobre o espaço de fronteira não podemos deixar de pensar na imensa tragédia humana que se abateu sobre a Ucrânia devido à invasão Russa. O Povo ucraniano de forma corajosa e no limite da sua existência como povo, luta pela liberdade e pelo direito à vida na sua terra.

No seu livro Trías coloca o problema da condição humana e da ética a partir da «filosofia do limite», um conceito de razão ou de inteligência racional que nos remete para o conceito de «razão de fronteira». Uma razão de fronteira que faça frente ao dogmatismo, às propostas pós-modernas de dissolução da razão e do relativismo cultural e político, que afirme os valores da ética e da reflexão cívica e política. Tratasse de uma proposta de razão que permite uma reflexão sobre a condição humana e no seu limite, permite também esclarecer o que somos. Em última instância, leva-nos a colocar de novo, a pergunta: o que é o Homem?

Trias convida-nos para esse espaço de fronteira, condição humana do habitar no limite do mundo, a encarnar essa condição fronteiriça que constitui o fundamento da nossa liberdade. O limite é sempre, um conceito relativo e de duplo sentido, de uma ambiguidade irritante no dizer do filósofo. Mas, todo o limite é sempre um convite para ser ultrapassado e transgredido. O limite também é um convite para a superação e o excesso. Os romanos chamavam de limes a uma pequena franza de território, habitável, onde confluíam romanos e bárbaros, cidadãos e estrangeiros (Sennett, 1995). É nestes espaços de fronteira que se produzem fenómenos de confronto e de mestiçagem, onde o todo perde a sua identidade pura e dura. O homem é fronteiriço em razão desse confronto que o forma e informa. Para Nietzsche o homem não é animal nem deus, ao afirmar a sua idiossincrasia, de certo modo traça a sua tragédia que torna possível a sua dignidade.

Entretanto, o mundo entra numa espécie de carrossel militarista, onde a voz da razão é substituída pelo som das armas e da guerra. Os senhores da guerra invadem os noticiários, os especialistas debitam teorias e estratégias militares, lançam pânicos e a covid-19 já era. A corrida ao armamento marca cada dia que passa, e, ouvem-se os lamentos daqueles que acham que devíamos ter fabricado mais bombas e menos casas.

Enfim, fica-nos uma certeza, ainda continuamos a viver num mundo dominado pelo grande negócio, pelo luxo, pela ganância, pelo efémero banal, pela afirmação material dos que tudo têm, contra os despojados, pela exploração e humilhação dos povos, pelo desprezo da condição humana e da ética em benefício da guerra, do mercado e do ganho.

Desde os anos 70, que os governos e a política económica ocidental cedeu perante um neoliberalismo monetarista que tomou conta das instituições internacionais (Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Central Europeu, bancos nacionais, como o Banco de Portugal) alimentando oligarquias mafiosas, governos corruptos, banca de casino, senhores da guerra, donos disto tudo, ditaduras e democracias neoliberais que em nome de um capitalismo financeiro global desregularam a economia, deslocalizaram a industria, deportaram comunidades e povos, romperam com os direitos internacionais na defesa e na regulação do trabalho, criminalizaram a pobreza e transformaram o Estado Social num instrumento assistencialista ao serviço de uma moral pública que segregou e classificou, que deslocou e invisibilizou a nova luta de classes (Emmanuel Todd, 2020).

Tudo se resume ao lucro, produto de um capitalismo imoral (cf. Carta Encíclica Fratelli Tutti, 3 de outubro 2020) que fez das suas mais valias uma arma contra os valores humanistas da dignidade humana; capitalismo esse, que em nome do «deus mercado» rasgou contratos e compromissos com a social democracia europeia e o socialismo ecológico, desvalorizou a economia política promotora da coesão social e se aproximou das ditaduras russa e chinesa, tudo em nome do mercado desregulado.

Uma social-democracia europeia que em nome do socialismo reformista se converteu em sinónimo de socialismo democrático, defensor da igualdade social e da liberdade em oposição ao comunismo soviético. Um modelo soviético, que para além de ser totalitário suprime todas as liberdades, que substituiu a política económica de matriz social pela autoridade económica centralizada e burocrática de oligarcas e ditadores (Paramio, 2012; Urquizu, 2012).

A queda do Muro de Berlim em 1989, que devia ter sido a afirmação de uma Europa de fronteira, solidária e fraterna, humanista e cosmopolita, onde a social democracia e o ecossocialismo triunfassem ao serviço dos povos, dos estados e das nações, cedo se converteu num verdadeiro Leviathan. A União Europeia e o Ocidente, também devem ser interpelados perante esta ameaça Russa. Sem esquecer que nestas últimas décadas de europeísmo triunfante (neoliberal), se rasgaram contratos sociais e humanos, se promoveram tratados egoístas e monetaristas, se declarou guerra ao estrangeiro, se levantaram muros e fronteiras. Onde triunfou e reinou um capitalismo neoliberal contra os direitos humanos e os valores sociais, se invadiu nações e povos, se arrasou cidades e aldeias, se provocou crises ecológicas e ambientais, se colocou em risco a paz dos povos; em nome do dinheiro e do capital financeiro abriram-se os mercados a ditaduras e oligarcas, a mafiosos e corruptos (Canclini, 2019; Brown, 2016; Scott, 2013).