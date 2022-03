Fuzileiros suspeitos da morte de agente da PSP vão ficar em prisão preventiva

Cláudio Coimbra, 22 anos, e Vadym Hrynko, 21, vão permanecer detidos no estabelecimento prisional de Tomar.





Os dois fuzileiros da Marinha suspeitos da morte de um agente da PSP irão ficar em prisão preventiva, medida de coação decidida esta quarta-feira pelo juíz Carlos Alexandre e justificada com o perigo de perturbação do inquérito e da ordem pública e também com o perigo de continuação da atividade criminosa.

Recorde-se que Fábio Guerra, de 26 anos, morreu na passada segunda-feira, no Hospital de São José, em Lisboa, devido às "graves lesões cerebrais" que sofreu na sequência das agressões de que foi alvo na madrugada de sábado, junto a uma discoteca na capital.

