Joe Biden já está na Europa

O Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, chegou esta quarta-feira à Europa para reforçar a união entre os países ocidentais. O avião presidencial norte-americano aterrou em Bruxelas, na Bélgica, pouco depois das 21h00 locais (menos uma hora em Lisboa).

"O que gostaríamos de ouvir [dos aliados dos Estados Unidos] é que essa firmeza partilhada que vimos no mês passado vai durar o tempo que for necessário", disse Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, ainda a bordo do avião.

Recorde-se que exatamente um mês após o início da invasão da Ucrânia, surgem uma série de cimeiras importantes e todos no mesmo dia: uma cimeira da NATO, uma cimeira do G7 e uma cimeira da União Europeia.