Russos não se quadram

Vi ontem na TV Lavrov, o MNE russo, insinuar que os EUA e o Presidente da Ucrânia estão a atrasar o fim da guerra na Ucrânia. Sim?!!!

Nem Lavrov, com o seu tom melhor do que os porta-vozes oficiais (quer o do ministério da Defesa russo, quer o do Kremlin), pode dizer o que lhe dá na gana. A não ser que ache o seu País tão perdido nisto tudo, que qualquer coisa vale.

Afinal quem é que invadiu a Ucrânia e anda lá a pôr as bombas contra vontade dos ucranianos. Os EUA? O Presidente da Ucrânia? Serão eles que poderão acabar sozinhos esta guerra louca? Imaginamos que se pudessem, acabavam logo com ela.