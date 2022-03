Abramovich participou nas negociações entre a Ucrânia e a Rússia

Roman Abramovich, o oligarca russo que colocou à venda o clube inglês Chelsea, desempenhou um papel fundamental nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, anunciou esta quinta-feira o Kremlin.

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse em conferência de imprensa, citado pelo agência Reuters, que "ele [Abramovich] participou na fase inicial", acrescentando que "agora as negociações são entre as duas equipas, os russos e os ucranianos”. A imprensa internacional tinha noticiado há algumas semanas que o oligarca tinha sido convidado para participar nas negociações entre a Ucrânia e Rússia, mas nunca se confirmou se a participação tinha, de facto, ocorrido.

Recorde-se que Roman Abramovich, além de estar a ser investigado em Portugal por conta do processo que lhe concedeu nacionalidade portuguesa, foi sancionado pelos Estados Unidos da América e pela União Europeia na sequência da invasão russa.