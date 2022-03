Polícia espanhola faz alerta sobre suspeito da morte de Fábio Guerra

A polícia espanhola publicou nas redes sociais um alerta para Clóvis Cláudio Duval Abreu, o cidadão português de 24 anos que está a ser procurado pelas autoridades devido à suspeita do seu envolvimento no homícido do agente da PSP Fábio Guerra, que ocorreu no fim de semana passado.

"Este homem é suspeito do homicídio de um polícia em Lisboa", lê-se na publicação partilhada no Intagram, onde é ainda referido que Clóvis Cláudio Duval Abreu pode estar em solo espanhol.

As autoridades espanholas pedem ainda que quem tiver alguma informação contacte a polícia.