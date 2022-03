Rainha Isabel II estará na capa da Vogue britânica pela primeira vez

Pela primeira vez, a Rainha Isabel II irá ser capa da revista Vogue, na edição britânica. A publicação irá prestar homenagem à monarca, de 95 anos, sobre a celebração do Jubileu de Platina.

Assim, irá surgir uma fotografia, na capa de edição do próximo mês, da rainha a usar o diadema George IV State, a qual foi tirada no ano de 1957 por Antony Armstrong-Jones, seu ex-cunhado, também conhecido como Lord Snowdon, na sequência do seu casamento com a Princesa Margarida.

A edição irá prestar um tributo especial a Isabel II, refletindo sobre a "sua relação única com a monarquia ao longo dos setenta anos que esteve no trono".