Membros de popular banda ucraniana pedem a Ed Sheeran para participar em concerto

Os Antytila trocaram os instrumentos por armas. “Em tempos de paz, enchíamos estádios, agora estamos a lutar com armas contra os ocupantes russos”.





A banda ucraniana Antytila está atualmente em combate em Kiev e ao saber do concerto de apoio às vítimas da guerra na Ucrânia, com participação de alguns dos maiores atistas do mundo, decidiu fazer um pedido a Ed Sheeran, que atuará em Birmingham, Inglaterra.

“Olá Ed Sheeran, saudações de Kiev! Somos músicos da banda ucraniana Antytila. Em tempos de paz, os nossos concertos enchiam estádios. Agora estamos a lutar com armas contra os ocupantes russos”, começou por dizer um dos lementos da banda num vídeo publicado nas redes sociais.

“Podemos tocar a nossa música a partir de Kiev enquanto tu tocas em Birmingham”, sugeriu.

A expectativa é que o espetáculo; que terá lugar a 29 de março em Birmingham (Inglaterra), e que conta também com outros artistas como os Chic, Manic Street Preachers, Camila Cabello ou Snow Patrol; angarie mais de três milhões de euros.

As receitas serão doadas ao Disasters Emergency Committee, um grupo de associações que criou um fundo de apoio às vítimas da guerra na Ucrânia.