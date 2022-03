Groundforce. Tribunal da Relação confirma insolvência da empresa

O Tribunal da Relação confirmou a insolvência da Groundforce, conforme foi pedido pela TAP há quase um ano e declarado, em agosto, pelo tribunal de primeira instância. Uma decisão que tinha sido contestada pela Pasogal – acionista maioritário da empresa de handling – liderada por Alfredo Casimiro, dono também da transportadora Urbanos, avançou a SIC Notícias.

Também o Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), esclareceu que a insolvência da Groundforce se tratava de uma “solução transitória”, que não cessa os contratos de trabalho, e adiantou que os salários iriam ser pagos.

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decretou, em agosto, a insolvência da SPdH (Groundforce), anunciou a TAP, que tinha feito um requerimento nesse sentido, no dia 10 de maio, de acordo com um comunicado. “A declaração de insolvência da SPdH - Serviços Portugueses de Handling, S.A. (Groundforce), hoje [em 4 de agosto] proferida pelos Juízos de Comércio de Lisboa do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, é, para a TAP, a solução transitória que melhor permite restaurar a confiança na gestão da Groundforce”, disse a empresa, na altura.

E referiu que “esta decisão resulta do pedido feito em 10 de maio, pela TAP, S.A., na qualidade de credora, com o objetivo de procurar salvaguardar a viabilidade e a sustentabilidade da empresa de handling, assegurando a sua atividade operacional nos aeroportos portugueses”, referiu a companhia aérea.

Numa outra nota, publicada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a TAP disse que, “caso tal se mostre viável, a possibilidade de continuidade da atividade da SPdH pode ser apreciada no quadro do processo de insolvência, sendo que os credores podem decidir pela aprovação de um plano de recuperação desta empresa”.

Já no início deste ano, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse que esperava ter “desenvolvimentos positivos” durante este ano em relação à Groundforce, empresa de ‘handling’ que a companhia aérea tem de alienar no âmbito do plano de reestruturação.

Também há cerca de um mês e seis meses depois de o tribunal ter declarado a insolvência da Groundforce, o administrador de insolvência garantiu que a empresa tem a atividade equilibrada e com boas perspetivas para crescer. “As expectativas com o fim das restrições covid são de uma retoma progressiva a partir de final de março”, disse Bruno Costa Pereira.

Na mesma altura, garantiu ainda tinham existido contactos com vista a uma eventual recapitalização da companhia de handling no futuro.

No entanto, sobre os interessados, a comissão de trabalhadores disse apenas que “todos desenvolvem atividade no ramo do handling” e que “a preferência incidirá sobre alguém com capacidade financeira própria, ou com capacidade de obter financiamento. Outro requisito, prioritário, será a demonstração de poder para implementar um projeto que permita à empresa ser competitiva e sustentável”.

Recorde-se que Bruxelas também impôs à TAP a alienação da participação de 49% na Groundforce até 2025, em que a Comissão Europeia refere que a saída do capital abre a possibilidade de a companhia aérea negociar com outros operadores condições mais vantajosas.