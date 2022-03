Portugal segue para a final do play-off de apuramento do Mundial'2022

A seleção nacional bateu a Turquia, no Estádio do Dragão, por 3-1, com golos de Otávio, Jota e Matheus Nunes. Na final, vai enfrentar a Macedónia do Norte, que por sua vez bateu a Itália.





Portugal está um passo mais perto do Campeonato do Mundo do Qatar’2022. Depois de ter caído frente à Sérvia na fase de qualificação, relegada ao play-off de apuramento, a seleção das quinas bateu a Turquia, nas meias-finais deste play-off, por 3-1, garantindo um lugar na final, onde enfrentará a Macedónia do Norte, surpreendente vencedora da outra meia-final desta eliminatória, frente à Itália.

Relato Num Estádio do Dragão ‘à pinha’, a seleção nacional entrou com o pé direito, atacando com vigor a área turca. Tal foi o investimento que os lusitanos acabaram por abrir o marcador, com a arte de Otávio, aos 15 minutos. Depois, no entanto, a turma de Fernando Santos pareceu esmorecer, abrindo o jogo a vários remates perigosos dos turcos. Diogo Costa, na baliza que tão bem conhece, no entanto, evitou os golos dos visitantes.

Aos 42 minutos, instantes antes do fim da primeira parte, uma jogada de magia resultou no segundo golo da noite dos portugueses, assinalado por Diogo Jota, internacional do Liverpool.

A segunda metade, no entanto, foi mais penosa para Portugal, com Cristiano Ronaldo numa noite em que esteve pouco inspirado. Tal foi a dormência dos portugueses que o emblema turco ainda conseguiu reduzir a vantagem, aos 65 minutos, com assinatura de Yilmaz. E eis que se tremeu de medo no Dragão, quando o árbitro alemão da partida assinalou grande penalidade para os turcos, após uma falta de Fonte na área portuguesa. Yilmaz, no entanto, desperdiçou a oportunidade de bisar na partida.

E como que inspirados pelo fôlego que o falhanço turco deu, Portugal ainda dilatou a vantagem no marcador, quando Matheus Nunes, a instantes do fim da partida, fez o 3-1. Assim, Portugal conquistou um lugar na final deste play-off, onde vai enfrentar, surpreendentemente, a Macedónia do Norte, que bateu a Itália - campeã da Europa em título - por 1-0, com um golo tardio, na outra meia-final deste play-off.