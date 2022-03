Hotel disponibiliza pistolas de água a hóspedes para se protegerem de gaivotas

Um hotel de quatro estrelas em Veneza, Itália, disponibilizou pistolas de água aos hóspedes no momento do check-in para se protegerem das gaivotas que parecem não deixar em paz os clientes.

Mas não é o único hotel que aparenta ser atormentado por gaivotas. Segundo escreve o jornal The Mirror, também o Gritti Hotel tem sido alvo de reclamações por parte dos clientes sobre as aves: "Voou [a gaivota] com um bife inteiro assim que o funcionário levantou a tampa do prato onde estava servido".

A explicação dada por Paolo Lorenzoni, diretor do hotel, é que as aves não gostam de cor de laranja - a cor das pistolas que entregou aos hóspedes. Segundo diz, "muitas vezes é suficiente para que voem para longe, pelo menos por um tempo".

"Assim que veem as pistolas, simplesmente voam para longe", relatou. "Na verdade, nem é preciso usá-las, basta que estejam na mesa".