Acho extraordinários os comentadores que, não querendo ser imediatamente identificados com o PCP, relativizam a responsabilidade de Moscovo na Guerra da Ucrânia, lembrando outros conflitos mais antigos, em que os responsáveis estão agora contra os russos.

Pois tratando-se de conflitos errados, serão isso: errados. Mas não servem para desculpar agora outros, como este russo.

No fundo, são gatos escondidos com rabos de fora. Porque têm obrigação de saber isto. E que não há vantagem nenhuma em diminuir uma frente política muito ampla. E talvez eles expliquem porque o PCP ainda existe, apesar da Ucrânia, da Síria, de Praga, de Varsóvia e da Coreia do Norte, para me ficar só por alguns. E todos os conflitos da responsabilidade de outros. Mas nada vem agora a propósito, a não ser o que o nacionalismo-imperialismo de Putin está a provocar, que tão mau tem sido para todo o Mundo, incluindo os russos.