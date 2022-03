Charlene de regresso a casa

Depois de ter estado quatro meses ausente do principado devido a problemas de saúde, a princesa Charlene está de regresso ao Mónaco. Ainda em recuperação, mas de volta a casa, pôde celebrar em família o 64º aniversário do marido, o príncipe Alberto.





A princesa Charlene está de regresso ao Mónaco. A novidade foi dada pelo principado, no passado sábado, em vésperas da celebração dos 64 anos do príncipe Alberto. De acordo com a informação divulgada pelo Palácio Real, a princesa recebeu alta após estar quase quatro meses internada numa clínica.

«Como resultado da encorajadora recuperação da princesa Charlene e da aprovação dos seus médicos, Suas Altezas têm o prazer de anunciar que a princesa continuará agora a sua convalescença no Principado, ao lado do marido e dos filhos», anunciou o palácio.

Novamente no Mónaco, junto da família, deverá continuar a sua recuperação durante mais algumas semanas, antes de retomar novamente os seus deveres oficiais.

«As próximas semanas devem permitir que fortaleça ainda mais a sua saúde, antes de retomar gradualmente às suas funções. Assim que a sua saúde estiver forte o suficiente, a princesa espera mais uma vez passar tempo e socializar com os monegascos», lê-se na nota.

O seu regresso coincidiu curiosamente com o aniversário do marido, que completou 64 anos na passada segunda-feira, dia 14 de março. Assim, o príncipe Alberto do Mónaco pôde celebrar a data em família, ao lado de Charlene e dos filhos.

Apesar de tudo a princesa deverá continuar ‘escondida’: «Para que se recupere totalmente, e como ainda precisa de paz e sossego, o casal principesco pede, portanto, que a sua vida privada continue a ser respeitada», diz o Palácio Real. Uma situação que leva a muita especulação em torno de Charlene.

Em 2021, durante a pandemia de covid-19, esteve seis meses na África do Sul, o seu país de origem, depois de, segundo a versão oficial, ter contraído uma infeção grave de ouvidos, nariz e garganta, que a sujeitou a múltiplas cirurgias e a impediu de sair do país.

Em novembro, regressou ao Mónaco, mas a sua estadia no principado foi curta. Uns dias mais tarde o Palácio Real comunicava que Charlene iria para uma clínica na Europa, mas fora do Mónaco, para continuar a sua recuperação daquilo que foi apelidado de um quadro «de grande fadiga». Ao que tudo indica nos últimos quatro meses terá estado na Suíça.

Longe dos holofotes há praticamente um ano, e não havendo previsão para que surja em público nos próximos tempos, vai sendo alimentada a especulação em torno do que terá levado Charlene a estar tanto tempo fora do Mónaco.

Uma das teorias que corre na imprensa é de que terá fugido. De recordar que, segundo relatos recentes de fontes próximas do casal, a princesa Charlene terá tentado fugir do Mónaco três vezes, antes de se casar com o príncipe Alberto em julho de 2011 e os dois terão passado a sua lua-de-mel separados, em dois resorts diferentes.

Ao longo dos anos, vários rumores têm levantado dúvidas sobre o estado do casamento dos dois. Apesar disso, o palácio tem negado os relatos de desavenças ou de separação do casal, rejeitando qualquer teoria de uma crise conjugal ou que Charlene tenha fugido.

Também em novembro, quando a antiga nadadora olímpica teve de abandonar o Mónaco novamente, o próprio príncipe Alberto acorreu a desfazer os rumores: «Não é covid nem cancro. Não é uma questão do nosso relacionamento e, se querem discutir outra especulações, também não tem a ver com cirurgias plásticas», referiu na altura, acrescentando que a princesa estava apenas a recuperar de um «profundo cansaço, tanto emocional como físico» e que o seu internamento numa clínica tinha sido uma decisão tomada em conjunto pelo casal.

As polémicas que perseguem Charlene há mais de uma década devem-se em parte às alegadas traições e filhos ilegítimos do marido.