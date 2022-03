Mais de 135 mortos e 75 mil infetados com covid-19 na última semana em Portugal

Em atualização

O relatório da situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, divulgado esta sexta-feira pela DGS, dá conta de 137 óbitos e 75.275 novos casos, registados no país na última semana.

Os dados mostram que houve menos 3.189 infeções do que na semana passada, mas em relação às mortes associadas à doença houve um aumento, tendo morrido mais 24 pessoas com covid-19.

O mesmo ocorreu nos internamentos, no dia 21, último dia em análise, estavam 1.164 pessoas hospitalizadas, mais 25 do que na semana anterior. Nas Unidades de Cuidados Intensivos estão 64 infetados, menos dois do que no período anterior.