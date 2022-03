ISP vai baixar 1,3 cêntimos no gasóleo mas não mexe na gasolina

Devido à nova subida dos preços dos combustíveis a partir desta segunda-feira, o ISP vai baixar 1,3 cêntimos por litro de gasóleo. Já o da gasolina não mexe. Assim, a partir de segunda-feira, estima o Governo, o gasóleo sobe 16 cêntimos e gasolina aumenta seis.

«Do mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP decorrentes das variações da receita do IVA dos combustíveis resulta, a partir do próximo dia 28 de março, a redução de 1,3 cêntimos por litro na taxa unitária do ISP no gasóleo, ascendendo agora a 4,7 cêntimos por litro a redução do ISP no gasóleo desde o início da subida mais acentuada do preço dos combustíveis, e a 3,7 cêntimos por litro a redução do ISP na gasolina (que esta semana não sofre variações)», diz o Ministério das Finanças em comunicado.

Segundo as contas do Governo, o gasóleo vai passar a custar 2,014 euros por litro, enquanto a gasolina ficará nos 1,987 euros por litro.

Entretanto, para mitigar a subida dos preços, o Governo anunciou que vai manter o AUTOvaucher durante o mês de abril, sendo atribuído ao consumidor o mesmo apoio de 40 cêntimos por litro até ao limite de 50 litros de combustível. «Vai manter-se [em abril] nos mesmos moldes que em março», revelou o ministro das Finanças, João Leão, acrescentando que o Governo pretende «manter por mais um mês o Autovoucher», tendo em conta que «os preços dos combustíveis se vão manter elevados».

Segundo o Governo, no total, desde 4 de março 969.092 consumidores aderiram ao programa, tendo o Estado pago já quase 30 milhões de euros em apoios.