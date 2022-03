Encontrado jovem de 26 anos desaparecido em Castelo Branco

O jovem de 26 anos que estava desaparecido desde quarta-feira em Castelo Branco foi encontrado esta sexta-feira com vida.

Segundo fonte do Comando Distrital de Castelo Branco, citada pela agência Lusa, o jovem foi encontrado por agentes da PSP fora da área residencial do Bairro do Valongo.

"O jovem foi encontrado pela PSP, com vida, no Bairro do Valongo, junto à pista de motocross. Estava visivelmente debilitado", adiantou a mesma fonte. o homem foi transportado pelo INEM para o hospital.

O homem, natural de Portalegre, reside e trabalha em Castelo Branco, numa empresa de cablagens para automóveis. Foi a sua companheira quem alertou para o seu desaparecimento, cujas razões são ainda desconhecidas.