Seleções. Fim de semana de preparação

A França de Kylian Mbappé vai enfrentar a Costa do Marfim, e o emblema nacional inglês vai enfrentar a Suíça, em dois jogos de preparação para o Mundial do Qatar.





Depois de uma quinta-feira recheada de jogos a contar para a qualificação do Mundial do Qatar’2022, o futebol internacional prossegue até ao final desta semana, com uma longa lista de interessantes duelos, tanto em jogos de preparação como na qualificação de seleções da CONMEBOL para o Campeonato do Mundo de 2022.

É neste âmbito, aliás, que a Argentina – que conta com estrelas como Lionel Messi e Ángel Di María – vai enfrentar a Venezuela, que ocupa o último lugar da tabela classificativa dos emblemas sul-americanos em busca de um lugar no Campeonato do Mundo. A dois jogos do fim da fase de qualificação neste canto do mundo, os venezuelanos contam apenas 3 vitórias, com um recorde negativo de 1 empate e umas estrondosas 12 derrotas. Assim, hoje, a partir das 23h30 (hora de Lisboa), a Argentina de Lionel Scaloni, que vem de vencer a Colômbia por 1-0, não deverá ter problema em somar mais três pontos frente à Venezuela, num jogo que vai decorrer no mítico estádio de La Bombonera, em Buenos Aires.

Europa amigável mas feroz

Quanto aos emblemas europeus, a maioria deles com a qualificação do Mundial de 2022 já resolvida, serão protagonistas, nesta sexta-feira – e no sábado – de vários interessantes duelos, ainda que em modo de preparação.

Hoje, às 20h15, a França de Kylian Mbappé vai enfrentar, no Stade Vélodrome, em Marselha, a Costa de Marfim. Um confronto entre duas seleções francófonas, depois de a França ter brilhado na fase de qualificação para o Mundial do Qatar, conquistando 18 pontos (cinco vitórias e três empates). A Costa de Marfim não tem tido tanta sorte. No Campeonato Africano das Nações, acabou eliminada nos oitavos-de-final, pelo Egito, e foi também já eliminada na qualificação africana para o Campeonato do Mundo, ainda na fase de grupos.

A França está, no entanto, em plena ebulição com Kylian Mbappé, a estrela que fez furor ao negar-se a participar numa ação de publicidade da Federação francesa, em forma de protesto contra a gestão coletiva do direito de imagem dos bleus.

Sábado especial

Também a seleção inglesa vai jogar, no sábado, um amigável, frente à Suíça. O emblema de Harry Kane conquistou um lugar no Mundial, tal como a Suíça, enfrentando-se agora ambos, no estádio de Wembley, em Londres. Ainda no sábado, e também num jogo de preparação, a República da Irlanda recebe em Dublin a poderosa Bélgica, número um do ranking da FIFA, no estádio de Aviva. Os belgas já asseguraram um lugar no Qatar, ao passo que os irlandeses foram eliminados logo na fase de qualificação, fechando o grupo A – onde se encontrava também Portugal – em terceiro lugar.