Siza Vieira não sabia que ia sair do Governo

Pedro Siza Vieira, n. 2 do Executivo ainda em funções, só soube que António Costa já não contaria com ele na última reunião do Conselho de Ministros. ‘Não percebeu os sinais’, diz fonte do PS. Deixou de falar ao PM, mas a relação entre ambos já era má ‘há algum tempo’. Alexandra Leitão também só soube à última hora.





Por Joana Mourão Carvalho e José Miguel Pires

Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, na lei orgânica do XXII Governo Constitucional aparecia como número dois do Executivo, imediatamente a seguir ao primeiro-ministro, António Costa. E acreditou até à última hora que continuaria a ser o titular da pasta da Economia no Governo que se segue, de maioria absoluta do PS_. Por isso, a três dias do anúncio formal do novo elenco governativo, ainda falava à imprensa e dava entrevistas a órgãos de comunicação social (por exemplo, o Dinheiro Vivo) falando sobre os preços dos combustíveis e as políticas do Governo. E manteve até ao último dia uma intensa agenda com agentes do setor.

Isto porque Pedro Siza Vieira só soube mesmo que não continuaria no Governo, nem na pasta da Economia nem noutra qualquer, quando ouviu António Costa elencar os nomes dos futuros governantes na última reunião do Conselho de Ministros, nesta quarta-feira.

Aliás, a surpresa estendeu-se a todos os membros do seu gabinete, tanto assim que as caixas para arrumação e preparação da abalada só começaram a chegar ao Ministério da Rua da Horta Seca já na quinta-feira de manhã.

