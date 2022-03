Obras na Casa de ana gomes na serra de sintra à margem da lei

Além de não ter sido feito um pedido de licenciamento da piscina e anexo, também as obras na casa dependiam de um parecer do Parque Natural de Sintra-Cascais que não existe.





As obras de melhoramento na quinta de que Ana Gomes é co-proprietária na Azoia, Colares, e que colocou à venda por 2 milhões de euros e já prometeu vender por valor inferior estavam dependentes de um parecer do Parque Natural Sintra-Cascais, exigido pela Câmara Municipal de Sintra. Após consultar o processo nesta autarquia, o Nascer do SOL constatou que esse parecer não existe, tendo o projeto de obras avançado na mesma, conforme é público e notório.

De acordo com a documentação consultada (e que a CMS_disponibilizou para consulta após as notícias avançadas pelo jornal i e pelo Nascer do SOL dando conta da ilegalidade da construção de uma piscina e de um anexo), a Câmara de Sintra aprovou as referidas construções de melhoramento da casa principal, mas na condição de que seria apresentado esse parecer do Parque Natural autorizando-as.

Contudo, o proprietário, que era na altura António Franco (marido de Ana Gomes falecido em 2019), requereu que a entrega desse parecer não fosse considerada indispensável. Pedido que foi deferido pelo Presidente da Câmara de Sintra à época, Fernando Seara.

Contactado pelo Nascer do SOL, o ex-autarca recusou-se a prestar quaisquer declarações ou esclarecimentos sobre este assunto.

Acontece que num processo idêntico, em 2001, o Supremo Tribunal Administrativo declarou a nulidade do deferimento de licenciamento de obras particulares feito pela CM de Sintra, em terreno abrangido por Área de Ambiente Rural de Elevada Protecção Paisagística do Parque Natural de Sintra Cascais (PNSC), sem a autorização vinculativa da Comissão Diretiva de tal Parque, considerando que tal não era possível mesmo havendo deferimento tácito de tal autorização, visto que a lei, atentos os interesses públicos em jogo, exige essa autorização expressa.

