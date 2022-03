Alberto João Jardim: "O PS vai arrastar o país para uma das maiores crises de sempre"

O ex-presidente do Governo Regional da Madeira não tem grandes expectativas em relação ao novo Governo e acredita que irá pôr fim «à classe média, em nome de uma utopia igualitarista». Alberto João Jardim aponta o dedo a Marcelo Rebelo de Sousa, considerando que o «Presidente da República foi o maior aliado de António Costa durante este tempo todo», conduzindo a esta situação que se vive no nosso país. Apesar das críticas, confessa que votou em Marcelo nas duas últimas eleições presidenciais, mas garantiu que foi por não ter alternativa. Jardim afirma que fala com o chefe de Estado, mas não de questões políticas.

Quanto ao futuro do PSD também não se mostra otimista. Diz que o partido foi alvo de um assalto por parte da maçonaria e afirma que o candidato à liderança «tem de ser de uma pessoa que não esteja ligada às sociedades secretas e que tenha o mínimo de prestígio junto da sociedade civil» para voltar a chamar a atenção dos que viraram as costas à política.

Em relação à possibilidade de poder vir a integrar o Conselho de Estado, no caso do seu nome vir a ser indicado, disse apenas: «Só posso aceitar convites se for mesmo um imperativo da República. Fora isso tenho é que gozar os meus últimos dias».

Já foi anunciado o novo Governo, com menos ministros. O que está à espera?

Não estou à espera de nada de especial. Como não sou ideologicamente socialista e como acho que o Governo nos últimos anos foi sempre mau, podem fazê-lo mais pequeno ou maior que não espero nada de especial. Vamos continuar a viver num país que não cresce economicamente, em que o dinheiro é para comprar votos e, como haverá cada vez menos dinheiro, vão dando cabo da classe média.

Alertou recentemente no Twitter para o risco do aumento da inflação. Um problema que já estamos a viver...

Mas isso também é ocasionado quer ainda por sequelas da covid, quer sobretudo pela guerra. Este Governo não está preparado para fazer o volte-face que se exige e que passa por duas coisas. Por um lado, o regime democrático não está em causa em Portugal, mas o sistema político está ultrapassado e está ultrapassado há mais de 40 anos. Os socialistas têm-se recusado sempre adaptar o regime aos tempos modernos. Por outro lado, as políticas económicas do Governo socialista não levam a parte nenhuma. Vamos continuar a assistir ao fim da classe média, em nome de uma utopia igualitarista que é pôr toda a gente proletária.

Por isso disse que íamos continuar a sustentar quem não trabalha?

Exatamente, só que agora vai ser mais difícil, com o aumento dos custos, quer das matérias-primas, quer dos custos de produção em si, sobretudo devido ao impacto da energia e dos transportes, a política de comprar votos e estar a sustentar quem não trabalha à custa da classe média já não vai ser possível a António Costa. Por isso, pode ter um Governo gigante ou pode ter um micro Governo que não vai resolver nada.

Porque não vai haver dinheiro?

Não há dinheiro. Acabaram-se as fantasias. Esta guerra vai provocar uma enorme reviravolta no mundo e, como tal, não há dinheiro para fantasias, nem para criar tachos políticos, nem para alimentar todos os dias ONG´s que servem para as pessoas andarem de carrinho de graça e viverem à custa do Estado. Tudo isso vai acabar.

