Carclasse Aposta no Luxo

A Carclasse – concessionário Mercedes-Benz e Jaguar Land Rover número um em Portugal, que fechou 2020 com um volume de negócios de 190 milhões – tem nas suas mãos dois novos modelos que representam mais um tiro certeiro na aposta desta casa no setor do luxo: o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC e o AMG GT R.

Com instalações em Lisboa, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Barcelos e Famalicão, a Carclasse iniciou-se no setor do luxo há quatro anos. A chegada destes novos modelos assinala um reforço no setor, considerando um nicho de mercado uma vez que «não estava disponível para os clientes». Palavras de Carlos Apolinário, Diretor Comercial Carclasse Lisboa, que esteve à conversa com o Nascer do SOL. «Iniciámos a aposta neste segmento há quatro anos, quando pontualmente começamos a ter disponíveis carros deste nível. Percebemos então que os rácios de tempo de espera para a entrega não eram muito grandes. Chegávamos a ter em stock durante mais tempo um produto que não era de luxo, ao passo que este era entregue a cliente final muito mais rapidamente do que o restante stock. Constatámos desta forma que aquilo que se dizia ‘O mercado não quer e não está preparado para este produto’, afinal não era a realidade.»

Agora, para vincar a posição no setor, o concessionário passa a ter disponível o Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC, virado para o mercado do luxo e da performance, e o AMG GT R, virado para o mesmo segmento, apostando ainda na velocidade e na emotividade. Mas vamos a detalhes. O primeiro trata-se de um híbrido entre a Mercedes-Benz e a Maybach. É de salientar que, tal como avança a Carclasse, ambos os modelos estarão disponíveis em versão 100% elétrica em 2023. Este «sonho»– como o define Carlos Apolinário, Diretor Comercial Carclasse Lisboa – faz uso de um motor de 4 litros V8, com 557 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora. «É o reposicionamento, o voltar a estar no segmento que a Mercedes pretende, que é o do luxo. Sempre o teve, mas nunca comunicou formalmente. Neste momento, com o Maybach 600 e com o aumentar da gama Maybach, a Mercedes está no segmento de luxo oficialmente. Com a Maybach, estamos a fazer esse posicionamento oficial e a transmitirmos este conceito a todas as gamas», revela o Diretor Comercial Carclasse Lisboa.

Ao comprar este modelo, garante Carlos Apolinário, Diretor Comercial Carclasse Lisboa, «compra-se uma experiência». «Até a própria entrega é uma experiência. O mindset que o cliente tem é o de estar a fazer uma viagem. No caso da Maybach, estão a comprar carros de sonho. Acaba por ser também um pináculo de tecnologia e de conforto. Quase que levamos o cliente numa viagem quando lhe entregamos o carro. Passamos a história do modelo, da marca, e pormenores como o facto de o carro sentir o piso da estrada automaticamente e adaptar as quatro rodas à condução», revela, dando conta de mais uns quantos detalhes curiosos sobre este modelo: «Ligando o modo de condução Maybach, por exemplo, o carro não usa a primeira mudança, só a segunda, pela suavidade. É como um comboio a partir. O próprio carro emite ruídos micro-fásicos que fazem com que o passageiro fique isolado auditivamente do exterior. Há biologia mesmo aqui. Quem se lembra de pôr na coluna um som que não ouvimos e que bloqueia o som de fora?»

Luxo e velocidade

Na outra ponta do ‘ataque’ da Carclasse ao setor do luxo está o Mercedes-AMG GT R. Este é o segundo carro desenvolvido inteiramente pela divisão Mercedes-AMG, cujo motor é montado à mão por um técnico de construção de motores em Affalterbach.

Este sim é um modelo feito para os mais desportivos, com uma velocidade máxima instalada nos 318 quilómetros por hora, servindo-se de um motor V8 Bi-turbo de 4 litros, com 585 cavalos de potência e 700nm de binário. «O GT R é a parte completamente oposta, na qual estamos a apostar muito. Temos 3 carros Mercedes-AMG, e queremos ter sempre na nossa montra carros desta gama. É a divisão superdesportiva da marca. Inicialmente a AMG era uma entidade externa que desenvolvia os carros, tornava-os mais rápidos para pistas, personalizava-os com engenheiros apaixonados por corridas que pegavam nos Mercedes e desenvolviam-nos. Sendo o segundo carro desenvolvido exclusivamente pela divisão AMG da Mercedes, portanto não passou pelos canais tradicionais de desenvolvimento de automóveis. Foi feito para ser rápido, exclusivo e emotivo», explica Carlos Apolinário, Diretor Comercial Carclasse Lisboa, revelando um curioso detalhe sobre este veículo: «Até Lewis Hamilton [sete vezes campeão mundial de F1] participou no desenvolvimento deste carro, e até agora, este AMG GT já teve seis versões exclusivas de performance. Sendo que a filosofia do AMG GT R é ‘One Man, One Engine’, excelência no desenvolvimento de motores a nível mundial.»

Cada elemento do veículo foi meticulosamente feito a pensar nas altas velocidades e no conforto, procurando a Mercedes-AMG manter o peso do carro o mais baixo possível, apostando na fibra de carbono que podemos encontrar no tejadilho, na barra estabilizadora central, e no eixo de transmissão.

Este é, aliás, um carro que permite uma performance ao mais alto nível, garante o diretor comercial Carclasse Lisboa, revelando que «quem o compra, faz seguros específicos para um, dois dias e vai para a pista acelerar, que é onde estes carros merecem estar». «Estes carros não merecem andar a altas velocidades na estrada. São animais muito selvagens.»

Assim, a Carclasse afinca-se na luta por ser o concessionário de excelência em Portugal para o setor do luxo, com estes dois novos modelos da famosa marca da ‘estrela’. «É esta a mensagem que queremos passar. Queremos apostar na marca, ter oferta para que a pessoa que queira ter esta experiência possa vir à Carclasse, onde dispomos de dois ciclos: o do luxo, e o do luxo-desportivo e emocional», conclui o Diretor Comercial Carclasse Lisboa.

História rica

O GLS 600 4MATIC tem, em si, um detalhe que o torna ainda mais especial: a sua história. Ou melhor, a história da fusão entre a Mercedes-Benz e a Maybach. Depois de ter sido criada em 1909 como fabricante de motores para Zeppelins e de, há exatamente 100 anos, ter fabricado um automóvel que, à data, se confirma como o expoente máximo da tecnologia sobre quatro rodas, a Maybach dedicou-se a fazer motores para tanques militares durante a Segunda Guerra Mundial, tendo desaparecido assim que a paz regressou ao continente europeu. Ainda assim, em 2002, a Mercedes-Benz ressuscitou-a. Seria encerrada outra vez em 2013, mas em 2015, veio uma nova lufada de ar, agora como submarca de luxo, a Mercedes-Maybach.