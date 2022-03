Redes acusam colagem da Câmara do Seixal à Rússia

Instalados há alguns meses, vários sinais da Câmara do Seixal (liderada pelo PCP) chamaram a atenção dos internautas, que apontaram a semelhança com a bandeira russa.





O mundo está, hoje mais do que nunca, familiarizado com duas bandeiras, como resultado da invasão russa da Ucrânia. De um lado, o amarelo e azul que pintam a cor deste país sob invasão das tropas de Putin, e do outro, o azul, branco e vermelho que compõem a bandeira russa. Com este pano de fundo em mente, as redes sociais explodiram, na sexta-feira, com imagens de sinais colocados pela Câmara do Seixal, por todo o concelho, que exibem as cores utilizadas no símbolo oficial dessa autarquia da Margem Sul. Ainda assim, e como pode verificar-se nas imagens que ilustram esta notícia, o esquema de cores foi alterado, assemelhando-se claramente à bandeira da Rússia. Um detalhe que não passou desapercebido aos internautas, que fizeram viajar fotografias destes sinais um pouco por todos os cantos das mais populares redes sociais, acusando uma alegada aproximação da autarquia do Seixal, que desde 1976 tem administração comunista, à Rússia.

Se é certo que, segundo avançaram alguns seixalenses ao Nascer do SOL, estes sinais já foram colocados à entrada e saída das freguesias há meses, é certo que a semelhança entre o esquema de cores utilizado e a bandeira russa fizeram levantar polémica na Internet e são diferentes em tom e na ordem dos do símbolo do município.

Recorde-se que o Seixal foi palco também de um caricato momento relativo à invasão da Ucrânia, recentemente. A chaimite que serve de Monumento ao 25 de Abril, na rotunda da Quinta de Santa Rita, foi pintado com as cores da bandeira da Ucrânia, com um símbolo de Paz, num aparente gesto de apoio ao povo ucraniano.