Músicos Marranos e Monarcas Tudor

Por Roberto Knight Cavaleiro

Em 1529, o tirano rei Henrique VIII enviou o Rev. Dr. Richard Croke, um hebraísta, erudito grego e vice-chanceler da Universidade de Cambridge numa missão a Veneza com dois objectivos. A primeira foi persuadir os tribunais rabínicos de que a lei do Levirato poderia ser aplicada favoravelmente ao desejo do monarca de se casar com Ana Bolena depois de anular o casamento com Catarina de Aragão. A segunda foi buscar o melhor dos músicos italianos para trazer fama e grandeza adicionais às suas escolas corais na Capela Real, Abadia de Westminster e Catedral de São Paulo. Na primeira ele não teve sucesso (o que levou à fundação da Igreja da Inglaterra com o rei à sua frente), mas na segunda ele conseguiu atrair, com ricas recompensas, quinze dos melhores músicos italianos e as suas famílias para se juntarem à Corte Tudor, onde ficaram conhecidos como os “Newe Vialles” ou “Irmãos Venezianos”. O que foi (mal) mantido em segredo foi que todos os quinze eram descendentes dos sefarditas ibéricos que se refugiaram no norte da Itália após as expulsões de 1492 e 1497, o Massacre de Lisboa de 1506 e a introdução da Inquisição na Espanha (1478) e Portugal (1539).

O líder deste grupo foi sem dúvida Jerónimo Bassano (1480-1549) cujo avô era um judeu marroquino chamado Joshua ben Joseph al-Lorqui (1400-1440) até se tornar um convertido espanhol conhecido como Maestre Geronimo de Sant Fe; ele teve dois filhos chamados Pedro e Andrea. Após o suicídio do seu irmão numa prisão da Inquisição, Andrea fugiu para Itália em 1492 com seu filho Jerónimo para morar na aldeia de Bassano del Grappa, da qual o seu sobrenome foi derivado. Foi aqui que Jerónimo criou um renomado negócio de fabricação de instrumentos musicais como fagotes, alaúdes e pivas (espécie de gaita de foles). Ele teve seis filhos (Alvise, Jacomo, Jasper, Anthony, John e Baptista), todos os quais se tornaram músicos experientes e foram ordenados em 1506 pelo Doge de Veneza a mudarem-se para a sua corte, onde Jerónimo foi intitulado “Maestro Hieronimo de trombetas, chafarizes e pífaros”. Dos seis, talvez o mais famoso tenha sido Anthony Bassano. Os seus cinco filhos (Mark Anthony, Arthur, Edward, Andrea e Jerónimo) acompanharam o seu pai à corte de Henrique VIII no ano de 1540, enquanto uma filha, Lucrécia, casou-se com a família Lanier de compositores e artistas.

Contemporânea aos Bassanos foi a família Lupo de violeiros que se pensava ter desenvolvido este instrumento no violino. Eles também se mudaram para Londres em 1540 e foram liderados por Ambrose Lupo, que atuou na corte real durante os reinados dos Tudor de Henrique VIII (1509-1547), Eduardo VI (1547-1553), Maria I (1553-1558) e Elizabeth I. (1558-1605). A sua música era principalmente religiosa, consistindo de salmos e motetos (por exemplo, Ne Irascaris, tirado de Isaías 64:9-10), muitos dos quais compostos por William Byrd, mas também participavam numa “banda secular” que tocava em banquetes e outras celebrações. Usando ritmos italianos originais para as danças populares Pavanes, Courante e Allemandes. O local de nascimento de Ambrósio não é conhecido, mas ele era conhecido como Lupus Italus de Almaliach; um antigo nome de família judia da Península Ibérica. Ele casou-se e morreu (1591) em Cripplegate, Londres e o seu filho mais velho, Joseph, casou-se na paróquia de St. Alphege com Laura Bassano. Isso foi mencionado na prova dada à Inquisição em Veneza em 1577 por Orazio Cogno, que afirmou que as obras heréticas foram distribuídas por Ambrósio a vários aristocratas ingleses, incluindo Edward de Vere, 17º Conde de Oxford, cujo nome foi apresentado como uma alternativa ao de William Shakespeare.

Outros membros do grupo suspeitos de serem marranos incluíam dois músicos de cordas, Jorge e Inocêncio de Combe, conhecidos por serem migrantes de Coimbra, assim como a família de Moisés, todos eles empregados nos coros universitários. Mas a questão da confirmação de nomes tem dificuldade devido às mudanças feitas do judaico-árabe para o espanhol ou português, para o italiano e depois para o inglês! Segundo o historiador Roger Prior, a consorte do rei Henrique usava um conjunto de nomes para negócios oficiais e outro para assuntos privados, como declarações de confiança intrafamiliares. Assim Anthonius Moysés tornou-se John Anthony e Simon de Maion tornou-se Peregrine Symonds. Outra prova de uma herança sefardita comum surgiu com a descoberta pelo historiador judeu Cecil Roth de que um grupo menor de cripto-judeus já estava presente em Londres antes das chegadas de Veneza. Isso incluiu tanto sefarditas quanto asquenazes que migraram de Antuérpia para seguir carreiras como comerciantes, banqueiros e, em dois casos, como músicos.

Os hebreus tinham sido supostamente exilados da Inglaterra desde 1290 e não oficialmente readmitidos até 1656 por um tolerante Oliver Cromwell, mas sabia-se que durante esse período existiam pequenas comunidades de cripto-judeus nas principais cidades e algumas estavam ligadas por ligações ilegítimas á aristocracia. Isso chegou á atenção de Eustace Chapuy, um embaixador de Espanha, que insistiu na época do Natal de 1541 que “certas pessoas” fossem presas e os seus bens confiscados. Para isso, um relutante, mas diplomático, rei Henrique concordou, mas ficou mortificado ao descobrir que algumas das vítimas incluíam membros do seu coro (e os seus instrumentos), enquanto outros fugiram para o continente. Como compositor e poeta razoavelmente talentoso, o rei conseguiu o apoio de vários monarcas católicos para rescindir a ordem e em março de 1543 os seus amados músicos retornaram e se juntaram a outros, de modo que o seu número aumentou com a morte do rei para 38 músicos .

Claro, todos os instrumentistas eram do sexo masculino, mas é importante mencionar que uma filha de Baptista Bassano, Aemelia, e sua esposa Margret Johnson que provou ser uma autora ambiciosa e inteligente e a primeira poetisa profissional de Inglaterra. O seu volume Salve Deus Rex Judaeorum (Salve, Deus, Rei dos Judeus) foi publicado em 1611 e precedido por livros que criticavam o status subjectivo da mulher. Ela tinha sido batizada em janeiro de 1569 na igreja de St. Botolph na paróquia de Bishopsgate e era prima do compositor da corte Robert Johnson. Após a morte do seu pai em 1576, ela recebeu uma educação humanista na casa da Condessa de Kent. Isto foi seguido por um período como amante do Lord Chamberlain da Rainha Elizabeth, que era mais velho que ela quarenta anos e concebeu uma filha. Ela foi então “paga” com uma pensão anual de £40 e casou-se com o seu primo em primeiro grau, Alfonso Lainier. O seu relacionamento com ele é detalhado no diário do astrólogo da corte, Dr. Simon Forman, que denotou tentativas de identificá-la como a “Dark Lady” de Shakespeare (ou de Vere) provavelmente devido à sua tez sefardita.

A partir de registos da época dos Tudor, parece que todos os músicos de descendência marrana credenciada assimilaram-se com sucesso com a sociedade cristã. Muitos garantiram o seu futuro aceitando a “living” como sacerdote paroquial dentro da Igreja ou como sucentores e precentores das catedrais, enquanto outros ingressaram nas profissões. Ao todo, eles trouxeram muito para a vida cultural existente da Inglaterra Túdor e, pelo casamento, uma nova riqueza para uma sociedade renascente. Isso vou examinar num artigo a seguir.

Roberto Cavaleiro Cavaleiro Tomar 25-03-2022