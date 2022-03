27 de março 2022 às 13:34

Parques e jardins de Cabul passam a ter dias só para homens e dias para mulheres

"Os dias de visita para as zonas de recreio e os parques estão divididos entre homens e mulheres, e as mulheres deverão usar o véu", disse o Ministério para a Propagação da Virtude e a Prevenção do Vício, em comunicado.