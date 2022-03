Rússia quer dividir Ucrânia ao meio, diz líder dos serviços secretos do Ministério da Defesa ucraniano

"Na verdade, isto é uma tentativa de criar uma Coreia do Norte e uma Coreia do Sul na Ucrânia”, disse Kyrylo Budanov.





Kyrylo Budanov, líder dos serviços secretos do Ministério da Defesa (GURMO), disse este domingo, em comunicado, que o objetivo da Rússia é dividir a Ucrânia em dois, criando uma situação semelhante à divisão que existe entre Coreia do Norte e Coreia do Sul.

"Há motivos para pensar que Putin contempla um cenário ao estilo coreano, que consiste num linha divisória entre as regiões ocupadas e as não ocupadas do nosso país", disse o responsável dos serviços secretos do Ministério da Defesa (GURMO), no Facebook.

Isto acontece, defende, depois de a Rússia ter falhado em derrubar o Governo ucraniano, como pretendia o Presidente Vladimir Putin.

Recorde-se que a Rússia afirmou na sexta-feira passada que o objetivo do seu exército, após terminada a primeira fase da guerra, é concentrar-se em Donbass.