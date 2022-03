Max Verstappen vence Grande Prémio da Arábia Saudita

Emoção foi a palavra do dia em Jeddah, onde Max Verstappen, campeão em título de Fórmula 1, conquistou a primeira vitória da temporada no Grande Prémio da Arábia Saudita, empurrando para o segundo lugar o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que tinha conquistado o primeiro lugar no Grande Prémio do Bahrain, na semana passada. Em terceiro lugar ficou o colega de equipa, Carlos Sainz.

O Grande Prémio da Arábia Saudita - que esteve para não acontecer, fruto do clima de instabilidade que um ataque a uma refinaria de petróleo na vizinhança do circuito de Jeddah causou - acabou por ser uma montanha-russa de emoções. Entre Safety Cars, bandeiras amarelas e 'maus timings', Max Verstappen acabou por conseguir ultrapassar Leclerc, a 3 voltas do fim, chegando à conclusão da corrida com 0.549 segundos de vantagem sobre o monegasco.

Sergio Perez foi também um dos nomes mais marcantes da corrida noturna em Jeddah. O piloto mexicano da Red Bull Racing partiu da 'pole position', mas a pobre gestão da estratégia de pit stops acabou por empurrar 'Checo' para o quarto lugar, uma vez concluída a corrida.

O Grande Prémio da Arábia Saudita ficou também marcado pelo acidente envolvendo Nicholas Latifi, da Williams, que fez contacto com a barreira do circuito urbano de Jeddah. Yuki Tsunoda não teve nem sequer hipótese de começar a corrida, já que o AlphaTauri do piloto japonês teve um problema mecânico quando se dirigia à grelha de partida.

De fora ficaram também Fernando Alonso, da Alpine, Daniel Ricciardo, da McLaren, bem como Alex Albon (Williams) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).

O Mundial de Fórmula 1 prossegue entre 8 e 10 de abril, com o Grande Prémio da Austrália, em Melbourne.