Efemérides de 28 de Março (2022)

1800 O Parlamento irlandês aprovou há 222 anos a Lei de União com a Inglaterra, proporcionando a criação no ano seguinte do Reino Unido.

1895 Segundo uma lei eleitoral da Monarquia Constitucional de há 127 anos (D. Carlos, 1863-1908, a reinar desde 1889), os círculos passaram a corresponder aos distritos e as minorias não eram representadas.

1930 Na Turquia, Constantinopla (antiga capital do Império otomano, e fundada como Bizâncio em 667a.C., que mudaria de nome em honra do Imperador romano Constantino em 330d.C.) passou há 92 anos anos a designar-se Istambul, e Angorá, Ankara (capital da nova Turquia).

1973 Foi criada há 49 anos a Empresa Pública de Parques Industriais, no âmbito da política de Fomento Industrial do marcelismo, mais desenvolvida no pós-25 de Abril.

1974 Realizou-se há 48 anos o I Encontro da Canção Portuguesa no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, com o mítico José Afonso (1929-87), autor do Grândola, Vila Morena.

1977 Foi formalizado há 45 anos o pedido de adesão de Portugal à então CEE (hoje, UE), por Mário Soares, no seu I Governo Constitucional (1976-78).

1978 Foi instituído há 44 anos, no II Governo Constitucional (PS-CDS, 1978), pelo ministro da Educação Sottomayor Cardia, o 12º ano de escolaridade, em substituição do Ano Propedêutico, criado no ano anterior como medianeiro entre o Liceu e a Universidade.

1980 Otelo Saraiva de Carvalho (n.1936), o estratega militar de Abril, fundou há 42 anos a esquerdista FUP, Força de Unidade Popular, que apareceria ligada à terrorista FP25 (que funcionaria como seu braço armado).

2000 Os restos mortais do único Papa português, João XXI (1276), o filósofo, matemático, médico e sacerdote Pedro Hispano (1215-77), anterior arcebispo de Braga e cardeal de Frascati, foram trasladados há 22 anos para a Catedral de Viterbo, em Itália.

2007 Inaugurou-se há 15 anos em Brinches, Serpa, distrito de Beja, a maior central solar do mundo.

2011 O arquiteto português Eduardo de Souto Moura (n.1952), da chamada e prestigiada Escola do Porto, venceu há 11 anos o prémio Pritzker, o maior galardão mundial na área da arquitetura, já entregue a Siza.

2014 O historiador Fernando Rosas, que liderou a investigação sobre este assunto inédito e desconhecido revelou há 8 anos que, pelo menos 70 portugueses, estiveram nos campos de concentração, e mais 300 foram sujeitos ao trabalho forçado durante a II Guerra Mundial, pelas forças alemãs.

2018 O Relatório Anual de Segurança Interna assinalou há 4 anos um reforço da atividade de movimentos nacionalistas e Skinheads com uma intensificação de contactos internacionais e tentativas de convergência entre os diversos grupos.

2021 Há 1 ano, ao rever o número de mortos por Covid 19, o México tornou-se um dos países em que esse número era maior.