Monumento das vítimas do Holocausto em Budapeste acrescenta sapatos em homenagem à Ucrânia

Dezenas de sapatos foram colocados perto do rio Danúbio, em Budapeste, Hungria, em homenagem às 300 mulheres, crianças e mais velhos que terão morrido no bombardeamento de um teatro em Mariupol, na Ucrânia.

Os sapatos que foram agora colocados em Budapeste foram acrescentados ao monumento "Sapatos a Beira do Danúbio", um memorial construído em 2005 em homenagem aos judeus mortos naquela região pelas forças nazis durante a Segunda Guerra Mundial.

⚡️Budapest Hungary. Action in memory of those killed in Mariupol

In memory of at least 300 women, children and the elderly who were killed by a Russian air bomb. Soldiers of the Russian occupying army dropped a bomb on a bomb shelter in the Drama Theater in the center of Mariupol pic.twitter.com/xMwdgASkyg