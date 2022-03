CMVM. Depois de quatro meses no cargo, presidente apresenta demissão

Gabriel Bernardino justifica saída com questões de saúde.





Gabriel Bernardino, o recente presidente da Comissão do mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que substituiu Gabriela Figueiredo Dias em novembro, apresentou esta segunda-feira o seu pedido de demissão.

Segundo a CMVM, a decisão foi motivada por questões de saúde. “Foi com pesar que dirigi hoje ao Senhor Ministro de Estado e das Finanças a renúncia ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da CMVM, solicitando a minha substituição num prazo de tempo tão curto quanto possível, tendo em conta as razões de saúde que justificam a decisão”, escreve Gabriel Bernardino na nota.

E acrescenta: “Um problema de saúde que me tem condicionado crescentemente, e que não me vem permitindo a total dedicação e compromisso que reputo essenciais para a liderança que a CMVM merece e necessita, tanto ao nível nacional como internacional”, finaliza, deixando uma palavra de agradecimento e admiração à equipa da CMVM com quem diz ter aprendido muito nos últimos meses.