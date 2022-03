Notas para a Definição do Partido Conservador I

Ser conservador não se esgota numa caricatura “fascistóide”, nem se resume a ser um mero simulacro cartoonish da Thatcher ou do Reagan – liberais na economia e conservadores nos costumes. Muitas vezes é mesmo privilegiar o factor social em detrimento do liberal, é até promover por vezes certas posturas atípicas para um “conservador” nos costumes, mas é crucialmente renunciar à ideia de ter um só valor, contrariamente aos liberais, pelo qual nortear a acção política.





por Jorge Costa Rosa

Porta-Voz e 2º Subscritor da Moção de Estratégia Global "Visão 22-30" Moção C ao XXIX Congresso do CDS - Partido Popular

Os liberais clássicos têm hoje um partido para o qual teriam ido se tivesse sido criado em 74 e os retrógrados saudosistas em negação foram a correr para o discurso reaccionário, moralista e populista do CHEGA. Mas sempre que vos disserem que os conservadores foram para o partido de Ventura, não acreditem. Pois estão a mentir-vos descaradamente. Roger Scruton diz-nos que a diferença clara entre um reaccionário e um conservador é que, enquanto o primeiro está fixo no passado para o qual adoraria voltar, o conservador deseja adaptar o que há de melhor no passado às novas circunstâncias do presente.

Contudo, em Portugal todos ficámos aparentemente convictos de que o conservadorismo se esgota na defesa (por exemplo) da tauromaquia, das forças de segurança e num imobilismo regressista e provinciano herdado do Estado Novo. Mas quando falo e me dirijo aos conservadores, falo apenas para aqueles que genuinamente se identificam com a filosofia política do conservadorismo. Aqueles que reflectem e se veem reflectidos através da definição moderna de Edmund Burke, não pelo bafio oitocentista de de Maistre ou de Bonald, nem do mofo novecentista do Integralismo Lusitano de Almeida Braga e António Sardinha.

Somente me refiro a todos os filhos daquele primeiro: dos conservadores liberais aos conservadores mais tradicionalistas, dos conservadores católicos e democratas-cristãos aos conservadores laicos; nenhum o favorito de seu pai. É essa a corrente político-ideológico que faz falta a Portugal, pois é nela onde cabem, de forma orgânica, todas as correntes doutrinárias do humanismo personalista que é traço comum a qualquer conservador digno desse nome em Portugal. É lá que cabem todas as correntes que sobram para o CDS no espaço político partidário nacional.

Ser conservador não se esgota numa caricatura “fascistóide”, nem se resume a ser um mero simulacro cartoonish da Thatcher ou do Reagan – liberais na economia e conservadores nos costumes. Muitas vezes é mesmo privilegiar o factor social em detrimento do liberal, é até promover por vezes certas posturas atípicas para um “conservador” nos costumes, mas é crucialmente renunciar à ideia de ter um só valor, contrariamente aos liberais, pelo qual nortear a acção política.

Um conservador é por princípio contra o discurso revolucionário, rejeitando peremptoriamente qualquer transformação abrupta sustentada num desejo utópico dum futuro que nunca existirá. Da mesma forma, um conservador rejeitará taxativamente qualquer discurso reaccionário, que conduz a uma alteração identicamente súbita baseada em sonhos idílicos dum passado ideal que nunca sequer existiu.

Aliás, são sobejamente estes os seus capitais adversários políticos.

Além de uma aversão natural do conservador a fenómenos radicais de direita, outro dos traços característicos herdado do pai do conservadorismo moderno é precisamente o cepticismo temperamental e o pessimismo antropológico. Um conservador nunca seria adepto da figura manifestamente messiânica típica dos populismos de direita, tão visceralmente distante se deseja de líderes pseudo-proféticos e das suas eloquências moralistas e egocêntricas.

Para além dos que já referi, certamente outra linha mestre do pensamento conservador é indubitavelmente o tradicionalismo. É então natural e necessário que um conservador defenda as tradições. Segundo Michael Oakeshott, a função do governo não passa por sonhar, mas sim governar, confinando o Estado ao ofício de amainar as paixões políticas dos cidadão, não ao de um agente de transformação política no papel de protagonista sectário, mas sim de moderador reformista.

Todavia, é precisamente o mesmo Oakeshott que nos diz “enjoy the present” e que afirma no «On Being Conservative» que para um conservador o que importa é mesmo o presente, pois é no presente que o conservador vive e deve viver, com a cabeça agarrada ao corpo e os pés assentes na terra. Conhecendo e respeitando o passado mas visceral e emocionalmente ligado ao presente.

O passado idílico é para o reaccionários (que se autointitulam erradamente conservadores), ao passo que o futuro utópico fica para os revolucionários. Para um partido conservador, é no presente que a acção política se deve centrar acompanhando a evolução da sociedade. Não podemos, enquanto conservadores, preservar e conservar o Estado sem encararmos a realidade e sem o adaptarmos ou o reformar-mos. Nas palavras de Burke: “um estado que não se reforma, é um estado que não se preserva”.

A diferença face ao liberal é simples e clara. O liberal tem um programa ideologicamente dogmático que o leva a ter resposta para todo e qualquer problema que lhe surge pela frente: colocar a liberdade como valor primordial, adoptando para isso somente soluções que inevitavelmente a aumentem, tal como o socialista, que tem também resposta pronta para tudo: mais igualdade.

Os liberais puros privilegiam o individualismo egoísta em detrimento da noção de sociedade e da responsabilidade comunitária – um dever fruto do contrato social entre os vivos, os mortos e os que ainda não nasceram. Herdámos também de Burke esta adaptação adequada do contratualismo de Thomas Hobbes: defendemos a liberdade sim, mas não a colocamos indiscriminadamente como fazem os liberais, usando-a invariavelmente como mezinha fácil para todas as maleitas.

O conservadorismo é a corrente filosófica anti-ideológica a priori. Não há dogmas, delusões ideais nem soluções iguais para dilemas distintos, uma vez que se trata de uma ideologia situacional, que se traduz num pragmatismo casuístico aplicado ao caso concreto. Tanto pode pender para a liberdade, como para igualdade, dependendo não só de inúmeras energias sociais, como também de um diagnóstico cuidado e realista que propicie a criação de mudanças tão desejáveis quão prováveis, mas que se querem lentas, graduais e progressivas.

A ânsia irreal pelo paraíso perdido ou a recuperar está para lá demais da circunferência do horizonte presente, a que, afinal, o conservadorismo é elementarmente nativo, sendo um pensamento cuja panóplia de etiquetas intelectuais compreende também um tipo particular de organicismo. Outro dos traços essenciais desta família política. A ideia que compreende o universo e a natureza como um grande organismo vivo, e dessa sorte, em movimento e por isso em constante mutação e evolução. Este é um aspecto nevrálgico do pensamento conservador que tem sido aparentemente esquecido no discurso do CDS em Portugal.

Um partido conservador que se preze sabe que é no presente que a acção política se deve centrar, acompanhando as inevitáveis evoluções da sociedade. Como partido, se é conservador não pode preservar e conservar o Estado sem considerar as pulsões plurais da actualidade, sem se adaptar ou reformar. Ou no mínimo reflectir e debater.

Tomemos como exemplo por excelência disto o caso dos Tories, cuja desenvoltura, versatilidade e capacidade de evoluir os possibilitou a não só sobreviveram como prosperarem, envelhecendo graciosamente com o seu contexto e a sua tradição e acompanhando dignamente as sucessivas metamorfoses da sociedade britânica.

Ser conservador é perpetuamente segurar aquilo que funciona de forma útil e benigna para a sociedade, tal como reformar aquilo que se considera necessário para a melhoria da própria. A letargia imobilista provoca no mínimo instabilidade indesejável, no máximo uma revolução social – ambas pesadelos de qualquer conservador.

O CDS tem de reflectir de uma vez o seu posicionamento ideológico e tem de se reconciliar com o pensamento filosófico dos pais do conservadorismo moderno na ciência e na filosofia políticas.

Não me atirem areia para os olhos, nem me tentem vender que o conservadorismo não ganha votos e que as ideias conservadoras estão politicamente falidas. Voltando o olhar para o Reino Unido, percebemos que as ideias conservadoras em 2022 não só ganham eleições, como as ganham com maioria absoluta.

De Disraili a Boris Johnson, passando por Churchill, Thatcher e Cameron, o Partido Conservador Britânico, tal qual a própria Coroa e Monarquia inglesas que serve, soube reiventar-se, reformar-se e permanecer vital.

Emulemos os melhores modelos de maneira a os aclimatizar a um partido conservador possível e provável, mas não sem antes tomar nota deles e do pensamento que os inspirou.

Jorge Costa Rosa