Compreende-se o atraso, se nos lembrarmos que as boas relações de Putin com a extrema-direita ocidental não se limitavam a Trump. Por alguma razão o italiano Salvini foi tão mal recebido na Polónia. Imagine-se, na Polónia! Nunca ele pensou. Como seria Le Pen, se lá fosse.





‘Mais vale tarde, do que nunca’ – como diz o anexim popular. Ventura, o tal da linguagam desbragada e pouco educada, também acabou por sair do fórum parlamentar com a Duma russa, embora depois do PS e do PSD.

Não sei é se isto será razão para pôr João de Oliveira em tribunal, e atacar mais o PCP. Prefiro aqui os julgamentos políticos. E se sempre haverá alguns apoiantes de Putin em Portugal, como há da extrema-direita, prefiro ver o seu julgamento político, e o PCP acabar fora do Parlamento por razões eleitorais. Como toda a extrema-direita ocidental.