Novos deputados tomam posse

A primeira sessão plenária, que marca o arranque da nova legislatura, tem como ordem de trabalhos a apresentação e votação do projeto de resolução que constitui uma Comissão Eventual de Verificação de Poderes dos Deputados Eleitos.

Os deputados irão ainda eleger esta tarde a mesa e o presidente da Assembleia da República. Exonerado na segunda-feira do cargo de ministro, Augusto Santos Silva poderá assumir hoje, primeiro dia da XV Legislatura, o lugar de deputado, eleito pelo círculo de Fora da Europa, e candidatar-se a presidente da Assembleia da República, com o apoio do PS.

A XV Legislatura irá começar quase dois meses depois das legislativas de 30 de janeiro, e na quarta-feira será finalmente empossado o XXIII Governo Constitucional, no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, como aliás já tinha anunciado o Presidente da República, depois da publicação, em Diário da República, do mapa oficial dos resultados das eleições legislativas.

Este é o terceiro Governo chefiado por António Costa e o seu primeiro com maioria absoluta. É também o primeiro Executivo absolutamente paritário na história da democracia portuguesa.