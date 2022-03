Rússia desiste de "desnazificar" Ucrânia e permite entrada na UE mas só se 'largar' NATO

Moscovo está a mudar "diariamente" tanto a sua pressão militar, como as suas exigências, dizem fontes citadas pelo jornal The Financial Times.





A Rússia está disposta a deixar a Ucrânia entrar para a União Europeia (UE), mas com uma condição: abandonar qualquer ambição de aderir à NATO, segundo dizem quatro fontes citadas pelo The Financial Times.

As mesmas fontes que, segundo o jornal, estão informadas sobre as discussões, afirmam ainda que Moscovo está a mudar "diariamente" a sua posição tanto em termos de pressão militar como as suas linhas vermelhas para as negociações, algo que preocupa Kiev.

Assim, a Rússia já não pede que a Ucrânia seja "desnazificada" e está disposta a deixar Kiev aderir à UE se permanecer militarmente não alinhada com a NATO.

Note-se que informação foi avançada no mesmo dia em que as delegações de Moscovo e Kiev estão reunidas, em Istambul, no âmbito daquela que se apresenta como a primeira ronda de conversações presenciais em mais de duas semanas.