Casas. Renda mediana de novos contratos cresceu 8,3%

Já o número de novos contratos aumentou 6,2% no quarto trimestre do ano passado, revela INE.





No quarto trimestre do ano passado, a renda mediana dos 23394 novos contratos de arrendamento em Portugal atingiu os 6,25 euros por metro quadrado. Os dados, divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que este valor dos novos contratos de arrendamento representa um crescimento homólogo de 8,3% no país, superior ao observado no trimestre anterior (+7,6%).

Diz ainda o gabinete de estatística que o número de novos contratos de arrendamento no país também registou um aumento face ao quarto trimestre de 2020 (+6,2%).

Face ao último trimestre de 2020, o gabinete de estatística revela que a renda mediana aumentou em 21 das 25 sub-regiões NUTS III, com os maiores crescimentos a serem registados na sub-região Região Autónoma dos Açores (+12,6%), Beira Baixa (+12,5%) e Alentejo Litoral (+10,1%).

Já as rendas mais elevadas registaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (9,20 euros por metro quadrado), Algarve (7,07 euros por metro quadrado), Área Metropolitana do Porto (6,84 euros por metro quadrado) e Região Autónoma da Madeira (6,70 euros por metro quadrado).

Ainda no que diz respeito aos últimos três meses de 2021, foi verificado um crescimento homólogo da renda mediana nos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (22 municípios no trimestre anterior).

Assim, os municípios com valores de novos contratos de arrendamento mais elevados – Lisboa (11,54 euros por metro quadrado) Cascais (11,29 euros por metro quadrado), Oeiras (10,21 euros por metro quadrado) e Porto (9,15 euros por metro quadrado) – registaram um crescimento homólogo do valor das rendas inferior ao do país (+3,9%, +7,8%, +5,5% e +7,5%, respetivamente).