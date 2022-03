Miley Cyrus dedica concerto a Taylor Hawkins

Na sua página de Instagram, Miley Cyrus escreveu: "É assim que me vou lembrar de ti" ao partilhar uma fotografia de Taylor Hawkins a tocar bateria.





A cantora Miley Cyrus dedicou o seu concerto de sábado no festival Lollapalooza, no Brasil, ao baterista dos Foo Fighters, Taylor Hawkins, que morreu esta sexta-feira, aos 50 anos, num hotal em Bogotá, na Colômbia.

Na sua página de Instagram, Miley Cyrus escreveu "é assim que me vou lembrar de ti" ao partilhar uma fotografia de Taylor Hawkins a tocar bateria. "O meu concerto será dedicado a Taylor Hawkins", lê-se ainda na partilha.

A notícia da morte do músico foi dada poucas horas antes de os Foo Fighters terem de se apresentar num festival em Bogotá, na Colômbia. Este concerto fazia parte da digressão sul-americana da banda, sendo que domingo, o grupo estaria presente no mesmo festival onde Miley atuou no sábado.