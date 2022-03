Civilização, guerra e ética

por R. de Sá-Nogueira Saraiva

Etólogo, Professor universitário

Tem sido defendido que a nossa espécie evoluiu em grupos pequenos que competem entre si. Muitas vezes essa competição toma a forma de confrontos violentos, de pequena ou grande escala. Seria essa a razão de espontaneamente considerarmos que um cooperador é justo e um traidor é infame; de acharmos que quem defende a família é bom e quem a não defende é mau; de acharmos que quem age em prol da comunidade é louvável e quem põe os seus interesses pessoais acima do bem comum é condenável. Em todos estes casos os bons merecem admiração, os maus condenação, que pode ir até à pena de morte.

Trata-se da lógica de favorecer o ‘nós’ em detrimento do ‘eles’, podendo o ‘nós/eles’ ser definido em vários níveis (família, grupo, região, nação, religião, posição política, entre outras). Esta é a base do tribalismo, que consiste na santificação do «nós», apresentados como bons, e na demonização do ‘eles’ apresentados como péssimos e, no limite, como não humanos mas como bestas imundas. O ‘outro’ quando em guerra, é o inimigo, o mal absoluto; e sentimos prazer em fazer-lhe mal – sentimos que é justiça fazê-lo sofrer e morrer. É isso que explica as atrocidades que, sem exceção, acompanham todas as guerras. Um homem em guerra – uma mulher também, mas em menor grau – é um ser movido pelo amor aos seus, pelo espírito de sacrifício (morrer pelos seus é a mais alta honra), mas também pelo ódio justiceiro e pela agressividade destruidora dirigidos ao ‘outro’.

Este conjunto (que aqui simplifiquei) corresponde a uma parte da ‘ética intuitiva’ da espécie. Mas, como terá sido evidente, não corresponde à ética civilizada. A civilização define uma ética em que todas as pessoas têm os mesmos direitos; em que não é possível favorecer família, amigos, pessoas da mesma confissão política ou religiosa; em que as contendas pessoais devem ser resolvidas pelos tribunais e não pela força; em que conflitos entre nações devem ser dirimidos pela diplomacia e não pela guerra. Ou seja, a civilização impõe uma inibição dos impulsos naturais que, deixados livres, provocam agressão e guerra.

Esses impulsos naturais são muito fáceis de desencadear. Basta identificar um grupo como perigoso e retratá-lo como inimigo monstruoso. Seja-o ou não, segue-se o programa da espécie. Todos se lembrarão do genocídio dos judeus ou das matanças dos kulaks. Mas convirá recordar que vários dos que perpetraram esses crimes disseram, mais tarde, que «é horrível, mas na altura era assim», isto é, que a mente tinha sido programada para o estado mental da guerra. Ou seja, o ‘espírito guerreiro’ é um estado que, sendo fácil de desencadear, não corresponde ao nosso estado normal.

No momento em que escrevo estas linhas assiste-se a um desencadear do espírito guerreiro no Ocidente: a UE censurou os canais russos, ‘inimigos’; as redes sociais permitem o discurso de ódio contra ’o inimigo’; von der Leyen fala de «nós e eles» com grande paixão vingadora; os jornais falam de «traidores pró-russos»; despedem-se maestros e músicos russos; cancela-se Tchaikovsky e Dostoievsky; fazem-se sondagens para saber como os nossos Presidente da República e primeiro-ministro estão a fazer a ‘gestão da guerra’. Ora, não estamos em guerra com a Rússia.

E por isso, e porque os media procuram audiências, é muito mais fácil atiçar as pessoas para uma guerra que não compreendem do que tentar informá-las. Do mesmo modo, como os chefes políticos têm tudo a ganharem excitar emocionalmente os eleitores para o seu campo, comportam-se exatamente como os media. Mais, quem tentar compreender em vez de se juntar à fúria exterminadora será considerado um traidor e, por isso, quase ninguém ousará tentar esse esforço pedagógico.

Entra-se então numa espiral que faz lembrar o entusiasmo popular quando da Grande Guerra: é que é muito mais fácil despir toda a civilização e voltar ao estado primevo do que tentar compreender.

Mas por mais que se considere que o sistema russo é mau, que é perigoso, por mais que se pense que Putin é um déspota, acicatar as emoções de ética intuitiva guerreira vai completamente contra o espírito racional de compreender, explicar, analisar e evitar confrontos agressivos. Não é fácil, mas tem sempre sido esse o objetivo da civilização.

Políticos, analistas, intelectuais deveriam explicar o que está em jogo: há o perigo real de uma generalização da guerra. Urge, para a evitar, informação objetiva, razão clara e não emoção guerreira. A civilização é uma película fina; basta que as condições sejam as certas para no-la fazer abandonar e retornar ao primata guerreiro que somos.

Dir-se-ia que há demasiadas pessoas que nunca estudaram nem geopolítica nem a guerra e as suas causas e dinâmicas e que, por nunca por ela terem passado já que vivem numa sociedade em que se pode defender quaisquer posições sem sofrer consequências, tratam todo este assunto como um videojogo.

Aquilo a que temos assistido é, com algumas notáveis exceções, de uma irresponsabilidade imperdoável. Espero, por todos nós, que não o venhamos a lamentar.