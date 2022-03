Mila Kunis e Ashton Kutcher. Angariam mais de 30 milhões de euros para ajudar a Ucrânia

Kunis nasceu na Ucrânia, em 1983, mas mudou-se para os EUA em 1991. Conheceu Kutcher sete anos depois, quando contracenou com o mesmo em That ‘70s Show. Volvidos 23 anos, casados e com dois filhos, os atores lançaram uma campanha de angariação de fundos para auxiliar os refugiados provenientes do país invadido pela Rússia há um mês.





Sou uma norte-americana orgulhosa. Amo tudo aquilo que este país fez por mim e pela minha família». Foi desta forma que a atriz Mila Kunis anunciou que iniciaria uma angariação de fundos, juntamente com o companheiro, Ashton Kutcher, para ajudar a Ucrânia. «Mas hoje, nunca tive tanto orgulho em ser ucraniana», rematou a artista que nasceu no país invadido pela Rússia em 1983 – em Chernivtsi – e mudou-se para os EUA em 1991.

«Os ucranianos são pessoas orgulhosas e corajosas que merecem a nossa ajuda em momentos de necessidade. Este ataque injusto à Ucrânia e à humanidade em geral é devastador e o povo ucraniano precisa do nosso apoio. A nossa família está a iniciar esta angariação para ajudar a fornecer apoio imediato e iremos doar até 3 milhões de dólares», garantiu no vídeo de apresentação, referindo-se a um montante que corresponde aproximadamente a 2 milhões e 800 mil euros.

«Enquanto testemunhamos a bravura dos ucranianos, também testemunhamos o fardo inimaginável daqueles que escolheram a segurança. Inúmeras pessoas deixaram tudo o que conhecem e amam para trás para procurar refúgio. Com nada além do que eles poderiam carregar, esses refugiados ucranianos precisam de alojamento e mantimentos imediatamente», asseverou o casal que se conheceu durante as gravações da série That ‘70s Show, em 1998, na qual faziam par romântico. À época, eram apenas amigos e Mila tinha 15 anos e Ashton 20.

Antes, Mila esteve oito anos com o ator Macaulay Culkin e Ashton foi casado durante quase dez anos com a atriz Demi Moore, 15 anos mais velha do que ele. Recorde-se que começaram a namorar há dez anos, após o divórcio do ator, sendo que ficaram noivos em fevereiro de 2014 e casaram durante o primeiro fim de semana de julho de 2015 em Oak Glen, na Califórnia. Hoje, são pais da pequena Wyatt, de sete anos, e de Dimitri, de cinco.

«Por meio do GoFundMe.org, essa arrecadação de fundos proporcionará um impacto imediato nos esforços de ajuda humanitária e de refugiados. O fundo beneficiará o Flexport.org e o Airbnb.org, duas organizações que estão ativamente no local, fornecendo ajuda imediata àqueles que mais precisam», esclareceram na descrição da campanha que têm desenvolvido, observando que «a Flexport.org está a organizar remessas de suprimentos de socorro para locais na Polónia, Roménia, Hungria, Eslováquia e Moldávia que acolheram refugiados», enquanto «o Airbnb.org está a fornecer alojamento gratuito de curto prazo para refugiados que fogem da Ucrânia».

«Alcançámos o nosso objetivo! Mais de 30 milhões de dólares arrecadados e mais de 65 mil de vocês fizeram donativos. Estamos muito gratos pelo apoio: embora isso esteja longe de resolver o problema, o nosso esforço coletivo proporcionará uma chegada mais suave para tantas pessoas à medida que avançam no seu futuro de incerteza. Queremos dizer muito obrigado por seu apoio contínuo. Este é apenas o começo de uma jornada muito, muito longa. Obrigada», redigiram na plataforma gofundme a 17 de março, tendo sido fortemente elogiados pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, através da rede social Twitter.

O líder ucraniano – no poder desde maio de 2019 e que recusa ceder às condições impostas por Vladimir Putin para atingir um suposto ‘acordo’, mantendo-se na luta pela independência do país – agradeceu ao casal pelo seu apoio, reiterando que estiveram «entre os primeiros a responder» à dor do país. Volodymr Zelensky diz-se ainda impressionado com a determinação de Mila Kunis e Ashton Kutcher: «Grato pelo apoio. Impressionado com a determinação. Eles inspiram o mundo. #StandWithUkraine», lê-se na publicação veiculada no domingo.

Até à data de fecho desta edição, o casal conseguira angariar uma quantia superior a 35 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de euros.